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吃甜品紓壓當心「糖上癮」 長期易肥胖、失眠

林則澄
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壓力大吃甜食，小心發胖，還有失眠困擾；示意圖。（圖／123RF）
壓力大吃甜食，小心發胖，還有失眠困擾；示意圖。（圖／123RF）

許多人壓力大時，會透過吃甜食改善心情，當心「糖上癮」。減重專科暨小兒內分泌科醫師王律婷說，不少大學畢業剛踏入職場的年輕人，由於工作壓力大，常靠吃甜品紓壓，更常在下班後吃下過多的高油鹽食物，導致肥胖外，還有失眠困擾，必須控制飲食、多運動才能改善。

王律婷表示，大量攝取高油糖鹽加工食品，會誘發身體發炎反應，導致三高、肥胖等疾病，尤其愛吃甜食會使大腦釋放荷爾蒙「多巴胺」，容易糖上癮，而當身體吸收過多醣分，就會使食欲素水平下降、胰島素水平上升，促進大腦釋放壓力荷爾蒙「皮質醇」，導致夜間精神過於亢奮，長期下來容易失眠。

針對有糖上癮的民眾，王律婷說，除了可透過運動、按摩等紓壓方式，幫助促進新陳代謝，也可從飲食方面補充鎂、鈣、色胺酸、維生素B群等營養素，建立規律睡眠。

1.鎂：有助神經、肌肉放鬆、 降低皮質醇，促進深層睡眠。可攝取堅果、酪梨、黑巧克力、深綠色蔬菜及豆類等食物。

2.鈣：與神經傳導、肌肉收缩有關，攝取充足的鈣有助於肌肉放鬆、減少焦慮感，降低抽筋機率。可攝取乳製品、小魚乾、黑芝麻及豆製品等食物。

3.色胺酸：調節情緒、使人放鬆，並促進體內褪黑激素的合成，增強睡眠品質。可攝取雞肉、豬瘦肉、鮭魚、乳製品、蛋等食物。

4.維生素B群：能提振精神，在睡前適量補充可促進睡眠品質。可攝取豆魚蛋肉類、乳製品、燕麥、堅果等食物。

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