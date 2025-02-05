反置肩關節置換術成功燃鬥志 高雄逾80歲網球冠軍再奪冠

高雄一名高齡80多歲的胡姓長輩做了反置肩關節置換術，沒想到第2天就能拿筷子吃飯，馬上投入復健渴望重拾球拍，再添一座冠軍獎盃。（記者郭韋綺／翻攝）

台灣高雄一名高齡80多歲的胡姓長輩熱愛網球運動，曾拿下兩屆全國性網球比賽冠軍，去年底，他右肩劇烈疼痛，被診斷出旋轉肌大破裂合併肩關節 嚴重退化，動了反置式人工肩關節置換術，沒想到第2天就能拿筷子吃飯，馬上投入復健渴望重拾球拍，再添一座冠軍獎盃。

收治這位長輩的高雄秀傳紀念醫院骨科 主任林書樊說，胡伯伯右肩旋轉肌大破裂合併肩關節退化與磨損太嚴重，無法縫補改善，必須手術置換關節，但他熱愛網球，還想再拿一座冠軍獎盃，擔心術後無法再打球，一度陷入沮喪情緒。

林書樊表示，為幫胡伯伯圓夢，院方召集麻醉科、復健科及護理部等跨部門組成醫療手術團隊，執行反置式人工肩關節置換術，還為此擬定一套完整手術計畫，從術前衛教、術中搭配超音波定位神經阻斷術與腦部麻醉深度監測，以及術後復健進行沙盤推演，在農曆年前完成了這項手術。

林書樊指出，肩關節手術分為傳統的全肩關節置換與新式的反置式人工肩關節置換，醫學證實，反置肩關節置換手術對於有巨大破裂且難以縫補的旋轉肌合併肩關節磨損的病人而言，是一項改善疼痛、解決病灶的福音，高齡病人只要使用得當，無須擔憂假性關節出現脫臼狀況。

胡姓長輩開心說，術後醒來傷口處有輕微疼痛與緊繃感，有打止痛劑與口服止痛藥，跟著復健師示範動作做復健，不會因為動作所造成的傷口拉扯感到劇烈疼痛，第2天就能使用筷子吃飯，復原狀況良好，並且已能開車。

秀傳醫療體系南部三院區總院長蔡良敏說明，醫療團隊量身訂作胡伯伯治療計畫，採全身麻醉下進行反置肩關節置換手術，同時搭配超音波定位神經阻斷術減痛，降低手術中全身麻醉藥物劑量，減少全身麻醉藥物造成併發症。