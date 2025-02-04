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22周胎兒竟長出肺腫瘤 北榮施以「腹水抽吸」排水救命

記者廖靜清／台北即時報導
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台北榮總國際醫療中心部主任劉君恕（右）表示，新生兒患有先天性肺部呼吸道畸形者，若完全不開刀切除，日後有潛在風險變成惡性腫瘤。台北榮總副院長曾令民（中）、台北榮總婦女醫學部主任陳怡仁（左） 。（記者廖靜清／攝影）
台北榮總國際醫療中心部主任劉君恕（右）表示，新生兒患有先天性肺部呼吸道畸形者，若完全不開刀切除，日後有潛在風險變成惡性腫瘤。台北榮總副院長曾令民（中）、台北榮總婦女醫學部主任陳怡仁（左） 。（記者廖靜清／攝影）

28歲的黃女士在懷孕22周時，產檢超音波發現胎兒肺部腫瘤，進一步安排高層次超音波檢查，確定胎兒的右側肺部發育異常，為先天性肺部呼吸道畸形（CPAM）。在決定繼續懷孕後，北榮婦女醫學部團隊藉由胎兒腹水抽吸、羊水引流，並配合住院安胎，最後順利生下黃小寶，體重達3076公克。

台北榮總婦女醫學部高危險妊娠暨產科葉長青主任表示，先天性肺部呼吸道畸形是胎兒的肺葉被沒有功能的囊腫組織取代，若以15至20萬的新生兒來估算，發生率約為1/4500至1/11000。CPAM屬於罕見的發育異常疾病，確切致病機轉不明，屬於偶發、非遺傳性的疾病。

葉長青指出，女性懷孕3周左右，胎兒的支氣管開始發育；至34周之後，胎兒的肺部就會發育成熟。過去，傳統超音波不易偵測出胎兒患有CPAM，且新生兒出生時多半沒有明顯症狀，常在合併感染時才意外被發現。

以黃女士為例，懷孕22周發現胎兒肺部腫瘤，醫療團隊立即啟動照護計畫，包括結合內科、小兒科、心臟外科、護理部等，持續追蹤腫瘤大小。葉長青說，CPAM的嚴重程度會隨著病灶大小、位置及衍生症狀而異，約有50%的腫瘤可能自發性縮小或消失，若腫瘤持續長大，可能造成胎兒水腫，一出生就要接受手術治療。

在懷孕後期，由於CPAM腫瘤壓迫，會出現胎兒水腫與腹水，以及羊水過多，導致母親子宮收縮與早產現象。婦女醫學部團隊進行胎兒腹水抽吸，與羊水引流上千毫升，配合住院安胎，黃女士和胎兒的病況逐漸改善。不過，30周後，經影像評估CPAM佔據肺部體積超過70%，對心肺壓迫仍持續。

台北榮總國際醫療中心部主任劉君恕表示，原本計畫胎兒35周足月時進行剖腹產，團隊都已經準備好葉克膜待命，但凱米颱風來攪局，延後一周。新生兒科醫師在黃小寶出生第一時間接手，放置氣管內管進行呼吸支持，穩定後即由兒童外科醫師進行手術將CPAM切除。

葉長青說，黃小寶在22周大時，發現右側肺部有3公分左右的腫瘤；至35周出生時，腫瘤已經長到7公分左後，體積足足大了8倍。手術後，剩餘的正常肺葉擴張良好，移除引流管後已出院返回宜蘭家中。目前呼吸狀況穩定，進食和發展與一般同齡新生兒無異。

劉君恕指出，胎兒若有先天性肺部呼吸道畸形，不論出生前有沒有被診斷出來，有些家屬選擇不開刀，等到肺部反覆感染才治療。但若完全不開刀切除，易壓迫正常組織，日後也有潛在風險變成惡性腫瘤。

28歲的黃女士在懷孕22周時，產檢超音波發現胎兒肺部腫瘤，經胎兒腹水抽吸、羊水引...
28歲的黃女士在懷孕22周時，產檢超音波發現胎兒肺部腫瘤，經胎兒腹水抽吸、羊水引流等治療，並配合住院安胎，最後順利生下孩子。（記者廖靜清／攝影）
台北榮總啟動先天性肺部呼吸道畸形（CPAM）照護計畫，包括結合內科、小兒科、心臟...
台北榮總啟動先天性肺部呼吸道畸形（CPAM）照護計畫，包括結合內科、小兒科、心臟外科、護理部等，成功搶救罕見胎兒肺腫瘤。（記者廖靜清／攝影）

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