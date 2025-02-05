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切除乳癌「精準麻醉」 術後3分鐘清醒、幾乎無痛

胡蓬生
精準麻醉可幫助病人快速清醒，並降低疼痛及不適感。（圖／大千綜合醫院提供）
精準麻醉可幫助病人快速清醒，並降低疼痛及不適感。（圖／大千綜合醫院提供）

為讓各類重大手術病人能夠快速恢復日常生活，不再受術後疼痛所苦，近年來「精準麻醉」技術（簡稱ERAS）的應用，不僅讓病人在手術後快速清醒，更大幅降低術後不適，讓康復之路不再漫長艱辛。

台灣苗栗大千綜合醫院教學副院長及麻醉科醫師賴賢勇表示，醫院去年底引進「精準麻醉」技術後，已成功幫助多位病人，在手術後順利並快速恢復，病人及家屬都高度肯定。

賴賢勇分享，一名83歲阿婆接受精準麻醉切除右側乳癌，手術結束短短3分鐘內就已完全清醒，毫無術後暈眩或疼痛困擾。從國外趕回照顧的子女在恢復室與母親對話時，驚訝地發現母親神清氣爽，完全看不出剛動完重大手術。

他指出，另一名八旬的阿婆因雙側退化性關節炎，需進行人工髖關節置換手術。術前因聽聞他人經驗而憂心忡忡，但在接受精準麻醉後，術後恢復情況遠超預期。病人術後幾乎無痛、沒有惡心感，手術隔天即可在物理治療師協助下床活動。阿婆對治療效果很滿意，決定4個月後再次採用相同麻醉方式進行另一側的人工髖關節置換手術。

此外，另一名進行人工關節置換的獨居男性病患，在沒有親友或看護協助的情況下，精準麻醉讓他能在術後隔天獨立進行基本生活自理。雖然初期走路略有不穩，但扶著助行器即可自行如廁、盥洗。

賴賢勇表示，精準麻醉技術的核心在於「精準」二字，醫療團隊會依每位病患的個別情況，包括年齡、體重、病史等因素，量身訂製最適合的麻醉方案。手術過程中，先進的監測設備全程追蹤病人的生理狀況，麻醉團隊可即時調整藥物劑量，確保手術安全進行。更重要的是，創新的術後止痛方案，讓病人能在清醒後沒有劇烈疼痛的困擾。

他指出，精準麻醉技術的應用為病人帶來5類效益，包含術後快速清醒，意識清楚；極少疼痛感，恢復過程舒適；降低惡心嘔吐等不適；加速康復進程，縮短臥床時間；提升病人自主活動能力。精準麻醉不僅提升手術安全性、改善病人的手術體驗，同時減輕照護負擔，建議病患進行手術評估時，可諮詢醫師是否適合使用精準麻醉，選擇最適合的治療方案。

大千醫院副院長賴賢勇強調，透過先進設備及藥物調整，可幫助病人獲得更安全的手術麻醉...
大千醫院副院長賴賢勇強調，透過先進設備及藥物調整，可幫助病人獲得更安全的手術麻醉。（圖／大千綜合醫院提供）

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