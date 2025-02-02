「久坐」比久站、久躺傷身 每天運動30分鐘可抵銷傷害

久坐示意圖。（圖／123RF）

現代人活動量偏低，經常維持固定姿勢很長一段時間，但這樣的行為有害健康。久站、久坐和久躺三種姿勢各自對身體有著不同的影響，究竟哪種最傷身？

久坐

久坐是現代最普遍的現象，無論是長時間坐辦公室打電腦，或是回家後賴在沙發上，一整天下來一坐就是八、九小時，成為全球性的健康隱患。

久坐會增加心血管疾病 、腦中風 、心理健康問題、肥胖、代謝症候群、骨骼和肌肉問題、消化系統問題等。根據JAMA Cardiology刊登的研究顯示，每天久坐時間超過8小時的成年人，患心血管疾病的風險增加，且全因死亡風險增加了20%，心血管死亡風險增加29% ，心肌梗塞、心臟衰竭等風險將增加至少20%；而久坐時間超過6小時的人，健康風險也增加了13%。

長期靜坐不動還有可能導致肌肉萎縮、骨質下降，增加骨折的風險。台灣骨科 醫師肖成偉指出，長時間久坐容易引起腰椎間盤突出，久坐會顯著增加腰椎間盤的受力，且腰椎間盤後方持續受擠。長時間下來腰椎間盤突出就形成了，會引發疼痛症狀。

除了腰椎間盤突出之外，久坐也容易導致下肢靜脈血栓，人體血液循環受到影響，血液流動的速度變慢，越容易出現下肢靜脈血栓，血栓阻塞血管會造成回流血液受阻，使血液凝結成血栓。當血栓一路蔓延到了管徑比較大的髂靜脈、下腔靜脈時，有部分血流會沖刷造成大的血栓脫落，會引起大面積肺栓塞，致死率非常高。

久站

長時間的站立使下肢靜脈壓力增高，血流速度減慢，導致靜脈發生迂曲擴張，形成靜脈曲張；患者腿部會出現青筋突起、腫脹、疼痛等症狀，嚴重者還會出現皮膚搔癢、色素沉著、潰瘍等併發症。

腰背損傷也是久站常見健康問題。站立時腰椎承受的壓力是平躺時的四倍，前傾站立時壓力甚至可達六倍，長時間維持不良站姿會導致腰部肌肉長時間處於緊張狀態，容易造成肌肉勞損出現腰痛等症狀；不良站姿也會增加腰椎間盤壓力，加速椎間盤老化，甚至導致腰椎間盤突出。

長期站立的危害還會波及生殖系統，女性長期站立也會增加子宮後傾的風險，影響生育健康。一間紡織廠調查發現，與對照組族群相比，長期站立的女性子宮後傾發病率會增加，該廠的女性子宮後傾發病率達36%。

久躺

躺比起站和坐看似最無害，因為躺著對脊椎傷害小，不過肖成偉警告，久躺又不墊枕頭，可能會對頸椎造成傷害，甚至導致頸椎關節錯位；長期用錯誤的姿勢躺著，非常有可能出現頸椎疾病，如果是因為枕頭高度不對、睡姿不好的話，頸椎問題的可能性就更大。

另外長時間躺臥會減慢新陳代謝。躺下後人體的生理節奏變慢，新陳代謝率降低，血液循環減慢，肌肉活動量減少，這會導致體內廢物堆積，影響身體健康，甚至引發肥胖。

長時間躺臥會增加肺部血栓風險，因為下肢靜脈血液回流緩慢，容易形成血栓，一旦脫落可能引發嚴重的肺栓塞。久躺也會對損害骨骼，長期缺乏運動會導致骨質疏鬆和肌肉萎縮、骨量減少，增加骨折風險，同時肌肉逐漸失去力量，影響肢體功能。不過這種久躺情況一般較長發生於久病臥床或行動不便的族群。

雖然三種姿勢都對健康有不同方面與程度的傷害，不過總結而言，久坐與多種慢性疾病和死亡風險增加的關聯性在三者中最為突出，好消息是，不少研究指出適量運動可以部分抵消久坐帶來的傷害。

一項發表於英國運動醫學雜誌(British Journal of Sports Medicine)的研究顯示，每天30到40分鐘的中到高強度運動，就能抵消約10小時久坐帶來的死亡風險。每一小時的久坐，建議對應3分鐘中高強度的運動，或12分鐘的低強度活動。低強度活動並不需要刻意進行運動，家務勞動或休閒散步都可以算在內。不過研究者建議，如果有條件進行中高強度運動，還是盡量不要選低強度活動，中高強度運動更省時間，而且效果也更好。