天冷血液循環不好誘發腦中風 醫盤點危險因子

醫師提醒，心血管危險因子包括血壓、血糖、血脂肪，體重以及腰圍，在秋冬季節有增加傾向，天冷血液循環不好恐引發腦中風；示意圖。（圖／123RF）

冬天低溫加上室內外溫差大，容易造成血管收縮、血壓波動，增加急性中風 風險。醫師提醒，曾中風的患者千萬別擅自停藥，務必規律服藥，才能有效預防二次中風。

台灣雄高診所醫師王宣文指出，研究發現，心血管危險因子包括血壓、血糖、血脂肪，體重，以及腰圍，在秋冬季節有增加的傾向。加上早晚溫差變化大，若三高 平時未積極控制穩定，潛藏有慢性心房顫動、心律不整，以及抽菸過量飲酒的習慣，或是輪班工作者，也都會增加急性腦中風發作的機率。

腦中風大致可分為缺血性腦中風、出血性腦中風2種型態，約高達8成患者屬於缺血性腦中風，腦血管阻塞的原因可能是因為動脈血管壁粥狀動脈硬化導致血管狹窄阻塞，血液黏稠形成血栓，或是慢性心房顫動打出的血塊形成血栓阻塞血管，導致腦部缺血性壞死。

王宣文表示，慢性心房顫動常是中風的隱形殺手，需提高警覺。至於更為嚴重的出血性腦中風，好發於原本三高就控制不佳，又因外在氣溫驟降、情緒激動不穩，導致血壓瞬間飆升，不慎引發血管破裂，或者也可能是潛藏未知的腦動脈瘤破裂出血所致。

辨識腦中風 謹記FAST口訣

王宣文說明，為使民眾辨識腦中風的症狀有所警覺，有1個口訣是「FAST」：F（FACE），臉部表情不對稱，或嘴角歪斜；A（ARM），單側手腳無力發麻、無法舉高；S（SPEECH），說話語無倫次、口齒不清；T（TIME），掌握中風後黃金3小時，緊急送醫，由醫師評估如為適合施打血栓溶解劑的缺血性中風病人，方能把握黃金時機施打血栓溶解劑，降低中風後遺症。

值得注意的還有暫時性腦缺血，又俗稱「小中風」，臨床表現上與缺血性中風很類似，大約24小時內症狀會完全緩解，王宣文解釋，通常小中風發生，表示血管彈性度不佳，血管已有輕微堵塞狀況，由於末梢血液因為血管壁受損而循環不良，也會造成腦部灌流比較差，所以一旦有血管收縮情況，更容易造成末端供血循環差，進而導致暫時性中風，甚至嚴重中風的狀況，千萬不能大意，應就醫進一步檢查。

此外，高血壓 更是中風的頭號殺手！以台灣為例，高血壓盛行率在65歲以上約63.5%、40至64歲族群也將近29%，比例不低，因此台灣高血壓學會也積極推廣居家血壓量測「722」，7天連續量血壓、每天早晚各量1回、每回量2次取平均值。血壓標準不分年紀，應維持在收縮壓130/舒張壓80毫米汞柱以內，對於心血管疾病患者或高風險族群，應更積極控制在收縮壓120/舒張壓80毫米汞柱以內。

臨床上對於中風後會更嚴格檢視三高數值和用藥醫囑性，必須定期血壓監測，控制血糖、糖化血色素及膽固醇數值。日常保健也可補充銀杏類製劑，幫助末梢血管擴張，抗血小板凝集，達到輔助血液循環的效果。王宣文特別叮嚀三高患者不應自行停藥，若有任何用藥疑問，應回診與醫師溝通調整，以免血壓控制不佳，導致中風機率增加。

銀杏萃取物 改善手腳冰冷

許多民眾擔心天冷血液循環不好恐引發腦中風，柚子藥局藥師陳詩瑜表示，常見已有三高、又有家族病史，可能經常感覺肩頸痠痛、有時喘不過氣，或手麻腳麻等會來尋求協助，除應控制好三高，市面上常見打通血路的保健藥品，有銀杏、納豆、紅麴、蚓激酶和魚油等。

銀杏類黃酮主要作用是清除自由基、抗過敏、抑制血小板凝結，讓血液降低稠度，促進血液循環通暢，能預防血栓形成。銀杏內酯的效用在於抗血小板活化，能促進末梢血管擴張、改善末梢微血管血液流速。當血液流通順暢，就能順利讓血氧和能量物質供給全身細胞和各個器官，增加血液灌流的作用。

王宣文提醒，若有家族病史，且飲食偏重口味、多外食、作息不正常，皆應調整改善，並戒菸、飲酒適量，定期篩檢才能及早治療。飲食部分可採得舒飲食，包括蔬菜、水果，鉀離子含量多，以及纖維質、蛋白質均衡的飲食，簡單烹調、勿過多加工。泡麵、罐頭等醃漬食品隱藏過多鹽分，應多加避免，建議盡量吃原形食物。

陳詩瑜也呼籲，冬天清晨和半夜溫度最低，應著保暖衣物再下床，或喝杯溫開水再起身，日常三高應嚴格控制，充足睡眠、適量運動，飲食少油高纖，都有助於促進血管健康。