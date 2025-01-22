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手機愈拿愈遠 老花眼上身 3C重度使用者是高危險群

廖靜清
老花眼成因示意圖。（圖/123RF）
老花眼成因示意圖。（圖/123RF）

一般近視族大約40歲前後，看近物開始會模糊，手機拿得愈來愈遠，眼鏡漸漸無法滿足日常用眼的習慣，驚覺開始出現老花症狀。無法避免的眼睛老化現象，有人來得早，有人來得晚，要不要配老花眼鏡？原本就戴眼鏡的近視族該怎麼配？是很多初老族的困擾與疑惑。

年紀大一定會老花嗎？這是無法避免的老化現象，跟白頭髮、長皺紋一樣，年齡到了就會出現。主要原因是水晶體的彈性與睫狀肌的調節能力變差，在看近處物品時，無法清楚對焦。

年紀大一定會老花

「遲早都會遇到！」台北國泰醫院眼科主治醫師黃楚軒表示，只要活得夠老，一定會面臨老花眼，這跟身體機能自然老化有關。老花眼的成因是水晶體退化、睫狀肌疲乏；在年輕的時候，水晶體柔軟富有彈性，不論看遠看近都有良好的調適能力。

隨著年紀增長，水晶體會漸漸硬化，無法準確地將近的物品聚焦於視網膜上。另外，協助水晶體變厚變薄的睫狀肌也不再收縮自如，讓自動對焦的「調視力」變弱了。所以，看手機、閱讀書報會有一種「霧茫茫」的感覺，近視族要把眼鏡拿下來才看得清楚。

症狀一旦出現不可逆

該怎麼知道自己有老花眼？黃楚軒說，視力正常的人大約40歲左右出現症狀，剛開始會感覺到眼睛容易乾澀、痠痛、視線難以聚焦等症狀，尤其看近物變得吃力，過一陣子又慢慢恢復正常。當有這種情形時，代表已經步入眼睛「初老」；而當視線轉移時聚焦緩慢、在光線昏暗處看不清楚，不要懷疑，趕快就醫諮詢矯正方式。

老花眼好發年齡在40至45歲間，一旦出現老花已不可逆，眼睛調節的能力將逐漸退化。黃楚軒指出，老花眼幾乎人人無法避免，而現代人長時間、近距離使用3C產品，老花眼有提早報到趨勢，不少人手機不離手，在40歲之前就有近視合併老花的問題。

有些人可能50歲才會開始有老花眼，「用眼習慣」是發生年齡的關鍵，3C產品重度使用者更是高危險群。當眼睛緊盯著近物，睫狀肌會收縮，長期下來，睫狀肌的彈性疲乏而無法好好對焦。再加上年紀增長，水晶體漸漸硬化、失去彈性，視力一去不復返。

另外，高度近視者因調控水晶體曲度的睫狀肌彈性已經不佳，若仍然過度用眼、緊盯電腦，會讓睫狀肌更加過勞，導致高度近視之外，合併重度老花眼。黃楚軒提醒，本身有近視、遠視的民眾，有老花症狀一定要配戴老花眼鏡片，減輕眼睛負擔，否則眼睛常會脹痛或不舒服，生活受到影響。

老花300度不會再增加

老花眼的度數會隨著年紀增長而增加，但進程較為規律並且有度數上限。一般來說，在沒有近視、遠視或散光的情形下，40歲的老花度數約在100度左右、50歲增至200度、60歲約300度。老花眼的度數到達300度時，就不會再增加，因為水晶體與睫狀肌的調節能力完全喪失。

老花眼雖是正常老化現象，仍需矯正治療，否則除了看不清楚，還會有頭暈、想吐、眼球脹痛等不適。黃楚軒呼籲，不要排斥戴老花眼鏡，有些人害怕眼鏡換來換去，洩露年齡的祕密，但老花眼若沒矯正改善，會讓眼睛老化更快，白內障跟著來。

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