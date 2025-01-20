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骨釘、鋼板體內10年他痛昏...醫師全移除 40歲男能跑會跳

記者簡慧珍
一名40歲患者在車禍後第一次手術的左股骨骨釘走位，導致後來一連串手術。圖／員榮提供
一名40歲患者在車禍後第一次手術的左股骨骨釘走位，導致後來一連串手術。圖／員榮提供

台灣彰化縣一名40歲周姓男子，10年前車禍造成左腿粉碎性骨折，歷經多次手術修仍行動困難，無法走著下上樓。某次求醫他在那家醫院門口昏倒，被護理師建議改醫院求治，清除骨頭內鋼板等異物和休養，目前行走自如還能蹲下跳起。

周姓患者今表示，2014年騎機車發生車禍導致左股骨嚴重粉碎性骨折，當時醫師像「人骨拼圖」般手術12小時，打入鋼釘和螺絲固定，術後拄拐杖及戴護腰，以為一年可痊癒，未料第二年左腳感覺更痠、更沒力。

他說，重回原來的醫院檢查，拍X光發現固定用的鋼釘螺絲變斜，醫師警告若不馬上處理將再次骨折。他改到某醫學中心就醫，醫師稱痠痛屬於先前粉碎性骨折所致，用鋼鈑將骨折處包起來並打入8隻強化螺絲，還告知這些是自費項目，不需要拔除可永久使用。

未料手術後，周男常感覺不舒服，只要左腳無比痠痛就可作為變天依據，大概走10分鐘就跛腳，被誤認罹患小兒麻痺，後來他才知道自費裝的鋼板是冷熔技術，天氣變冷就粘結起來，加上左股骨的骨髓釘過長，長期頂到髖關節與附近肌肉群引起疼痛，後來他找到中部某權威骨科院長嘗試移除骨髓釘卻無法。

周姓患者表示，某次到中部某教學醫院看診，走出醫院在門口痛得昏倒，一名護理師理救醒他並聽完他的描述，介紹找員榮骨科主任陳建甫，他就趕快到員榮掛陳建甫門診，被評估「這個手術不難但費時，你必須配合我的時間，一定可以幫你處理到好。」

因先前手術已做過7次全身麻醉，陳建甫評估後建議半身麻醉。周姓患者說，感覺手術時陳建甫很用力地敲他的腿，想辦法拔除骨頭內的骨髓釘和拆下鋼板，盡最大可能處理異物，最後手術圓滿結束。

陳建甫說，手術過程6到7小時，磨斷兩支磨鑽才移除已磨消牙的骨釘，周姓患者經半年休養和配合醫療，現在走路、爬樓梯、跑步、跳躍都不成問題。

醫師提醒，粉碎性骨折在治療期間，應留心打入鋼釘和螺絲固定的後續變化；示意圖。（圖...
醫師提醒，粉碎性骨折在治療期間，應留心打入鋼釘和螺絲固定的後續變化；示意圖。（圖／123RF）

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