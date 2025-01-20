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婦人大掃除肩膀「不舉」 竟是旋轉肌肌腱撕裂

記者魯永明
嘉義市祥太醫院復健科主任羅嘉元醫師，建議肩部旋轉肌肌腱撕裂婦人接受超音波導引高濃度血小板血漿 (PRP)增生療法注射，搭配復健儀器治療後，右肩無力及疼痛症狀明顯進步。圖／祥太醫院提供
嘉義市祥太醫院復健科主任羅嘉元醫師，建議肩部旋轉肌肌腱撕裂婦人接受超音波導引高濃度血小板血漿 (PRP)增生療法注射，搭配復健儀器治療後，右肩無力及疼痛症狀明顯進步。圖／祥太醫院提供

農曆年前除舊布新，許多人因不注意打掃姿勢或長時間勞動，換來全身或某部位疼痛。一名50多歲家庭主婦連續多日大掃除出現肩部間歇性疼痛，服止痛藥症狀未改善，幾天後疼痛加劇無法舉起上臂，半夜痛醒影響睡眠品質。經台灣嘉義市祥太醫院復健科主任羅嘉元醫師透過高解析度肌肉骨骼超音波檢查後，診斷為肩部旋轉肌肌腱撕裂 。

羅嘉元指出，越接近過年，門診患者因大掃除導致痠痛或受傷求診比率逐漸增加，其中又以肩部疼痛占大多數。「肩膀無法抬高，穿衣服困難」，「肩膀疼痛，尤其是到夜晚睡覺是輾轉難眠」，「無法梳頭髮或是搔背有困難」以上都是肩部旋轉肌肌腱撕裂常見的表現。

羅嘉元表示，肩關節是全身活動度最大關節，穩定度相對比較弱。肩關節穩定須靠關節韌帶與旋轉肌群維持。圍繞肩關節旋轉肌群由4條肌肉組成，功能是讓肱骨頭在手臂運動時保持在肩盂中間。其中用於外展和抬高手臂的棘上肌肌腱最容易受傷。所以過量家事或需要上舉手臂的動作就會比較容易受傷，例如：油漆牆壁，晾棉被，整理櫥櫃上方物品。

羅嘉元建議婦人接受超音波導引高濃度血小板血漿 (PRP)增生療法注射，搭配復健儀器治療後，右肩無力及疼痛症狀明顯進步，追蹤超音波影像清楚看到肌腱修復，大幅提高生活品質，不需服用止痛藥物同時避免手術開刀的風險。

羅嘉元說，常使用的增生藥劑，包括高濃度葡萄糖水、自體高濃度血小板血漿（PRP）、羊膜基質等。每種增生藥劑機轉及效果不同，可依照病灶大小、嚴重程度及患者自身狀況選擇不同增生藥劑。透過超音波導引注射可以將藥物準確注射到患處取代傳統盲目注射，大幅提高注射精準度及療效。

醫師提醒，大掃除後如果產生肌肉骨骼方面疼痛或受傷，經過一段時間仍然無法緩解，就到...
醫師提醒，大掃除後如果產生肌肉骨骼方面疼痛或受傷，經過一段時間仍然無法緩解，就到醫療院所求診；示意圖。（圖／123RF）
嘉義市祥太醫院復健科主任羅嘉元醫師，建議肩部旋轉肌肌腱撕裂婦人接受超音波導引高濃...
嘉義市祥太醫院復健科主任羅嘉元醫師，建議肩部旋轉肌肌腱撕裂婦人接受超音波導引高濃度血小板血漿 (PRP)增生療法注射，搭配復健儀器治療後，右肩無力及疼痛症狀明顯進步。圖／祥太醫院提供

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