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走路腿痛、腳趾麻 當心膽固醇過高

世界新聞網／輯
走動時腿會微微疼痛，這可能表示膽固醇過高，有心臟病和中風的風險。示意圖。（圖／123RF）
走動時腿會微微疼痛，這可能表示膽固醇過高，有心臟病和中風的風險。示意圖。（圖／123RF）

當你走動時腿會有微微的疼痛感，或腳趾頭容易麻、冰冷嗎？若你有這些情況，要小心可能膽固醇過高，有心臟病中風的風險。

每日郵報（Daily Mail）報導，約2500萬位美國人膽固醇過高，但因為沒有接受抽血檢查，當中有四成的人不知道自己有這個狀況。

疾病管制與預防中心表示，可以透過檢視自己的腿和腳來判斷是否可能膽固醇過高，最常見的症狀是移動時腿部會輕微疼痛、腳趾麻和冰冷，以及腿部脈搏消失。

報導指出，膽固醇是人體運作的必要元素，呈稠狀且具黏性，若血中膽固醇過高，會累積在血管內壁，堵塞血流。膽固醇過高者容易出現「周邊動脈疾病」（peripheral artery disease）現象，腿部或手臂的血管被堵塞。

報導指出，患有周邊動脈疾病者中，有兩成在五年內會發生心臟病或中風。妙佑診所（Mayo Clinic）的心臟科醫師波拉克（Amy Pollak）說，對於這樣的病人他們要問清楚症狀，給予積極的療法並且密切追蹤，他們希望透過這樣的方式減少心臟病患者的數量。

有周邊動脈疾病的患者中，約六成在走路或運動時手臂或腿部會出現疼痛、抽筋、痠痛的症狀，但坐下休息後不適就會消失。

其他周邊動脈疾病的症狀還有肌肉無力、掉髮、腳趾麻木、皮膚冰冷蒼白等。而抽菸、血壓過高、糖尿病、過胖者都是罹患周邊動脈疾病的高風險族群，另外人超過60歲後，罹患周邊動脈疾病的機率也大增。

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