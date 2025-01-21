嚴格控制低密度膽固醇 降低心梗中風風險

冬季天氣冷，有時又大魚大肉，心血管負擔增加，容易急性發作心肌梗塞或中風 ，一旦搶救不急，恐生憾事。這類高風險族群該如何自保呢？首要關鍵是維持低密度膽固醇治療達標。

台灣高雄榮民總醫院心臟內科主任郭風裕醫師收治1名年近70歲的董事長，因糖尿病導致腎功能不佳，低密度膽固醇指數長期偏高，且糖尿病未穩定控制、亦曾經因膽固醇及血糖控制不佳每隔2至3年就得接受心導管治療，同時還需服藥控制。偏偏這病友是名老饕，認為自己辛苦大半輩子，好不容易能好好享受人生，不想連美食都無法品嚐，更排斥變成藥罐子。

新式針劑助血脂達標

為了符合病人的期望又能兼顧血脂治療，郭風裕醫師建議以針劑治療，迄今超過6年穩定控制低密度膽固醇在個人目標值55mg/dL以下，成功降低心血管疾病 復發風險，未曾再接受心導管治療心肌梗塞。不過，由於PCSK9抑制劑血脂針約半個月施打，出國隨身攜帶針劑需低溫保存造成不便，常讓病人感到困擾，所以在得知有半年一針的小分子干擾RNA類藥物後，病人爽快地接受新式針劑治療，穩控血脂更便利。

低密度膽固醇是造成心血管疾病的主要元凶之一。郭風裕醫師表示，低密度膽固醇超標，膽固醇斑塊會在血液中沉澱，當巨噬細胞吃掉融合低密度膽固醇後，會形成肥胖細胞堆積在血管壁，恐導致血管管腔變窄、阻塞血流，血液濃稠度升高，促使中風、心肌梗塞等動脈粥狀硬化心血管疾病（atherosclerotic cardiovascular disease, ASCVD）急症發作，嚴重可導致心肌梗塞及猝死的風險。

值得注意的是，遠離動脈粥狀硬化心血管疾病，每個人應嚴守的低密度膽固醇標準值，大不同！一般健康人的低密度膽固醇數值需在130mg/dL以下，但合併三高 、糖尿病或相關慢性病家族史等高風險因子者，威脅增強，標準數值需下修。如果合併心血管疾病且接受過心臟支架或心導管手術，應控制在70mg/dL；對於曾發生心肌梗塞且合併糖尿病者，理想數值更應控制在55mg/dL以下。

另外，如果是家族性高膽固醇血症的病友，因基因導致膽固醇代謝功能異常，心血管疾病可能提前至30至40歲發生，所以勢必得更嚴格控制低密度膽固醇，降低疾病危害。

醫：保健品難取代藥物

降低低密度膽固醇，吃納豆紅麴等保健品行不行？郭風裕醫師表示，保健食品的控制效果無法取代藥物，建議病友還是尋求專業治療，定期追蹤，才是真正為身體著想。

適度減重、保持健康飲食與規律運動習慣，是控制低密度膽固醇的第一關，也是基礎之道。然而，大多數病人維持這些健康習慣3個月，低密度膽固醇仍未達標，需降血脂藥物的介入。特別是曾發生心血管疾病事件的民眾，光靠飲食與運動可能不夠，一定要配合醫囑規律用藥，追求低密度膽固醇長期達標。

郭風裕醫師強調：「低密度膽固醇需長期控制，才能穩住健康！」目前第1線用藥以Statin史他汀類藥物為主，3個月後觀察療效，若是治療效果不佳，會加上膽固醇吸收抑制劑來改善。若低密度膽固醇仍高於標準、或病友出現肝功能異常或肌肉痠痛等副作用，則可考慮選擇給予PCSK9抑制劑或小分子干擾RNA類針劑治療，前者每2周打1次，後者治療穩定後每半年施打1次即可，病人少受挨針之痛，治療更便利。

為避免心血管疾病上門甚至動脈粥狀硬化性心血管疾病復發，郭風裕醫師呼籲病友不要擅自停藥，應持續治療與規律回診追蹤。如果本身有抽菸、肥胖、三高、糖尿病、慢性病家族史等高風險族群，在天氣冷、搬重物、吃太飽、暴怒、走路時，容易因心跳快、需氧量不足，而感到胸悶不適，需要特別留意，必要時盡快就醫檢查。

（NOW健康，https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=65531）