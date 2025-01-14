直腸癌初期無症狀 留心血便、腹痛、虛弱、疲倦感

醫師提醒，直腸癌常見4大致病因子有生活習慣不好、家族史和有大腸發炎性疾病史，應盡早提高警覺留意身體狀況；示意圖。（圖／123RF）

45歲張先生日前出現血便症狀，起初以為只是痔瘡造成的出血而不以為意，沒想到持續一段時間都沒有好轉，在家人的勸導下，才決定到大腸直腸外科門診進行更詳細的檢查。醫師為其安排大腸鏡檢查，發現直腸距離肛門口約7公分處有1個約4公分的腫瘤 ，切片化驗結果顯示為惡性腫瘤，並確診為「直腸癌第2期」。

台灣大千綜合醫院大腸直腸外科醫師陳柏仲指出，直腸是連接乙狀結腸和肛門的1段腸道，最主要的作用是貯存糞便，若是腫瘤生長位置在直腸處，則稱為「直腸癌」。直腸癌初期可能沒有明顯症狀，但隨著病情發展可能出現下列情況：

1.排便習慣的改變（如：腹瀉或便祕 ）。

2.糞便中帶血或黏液。

3.腹痛或腹部脹氣。

4.體重減輕和食欲不振。

5.虛弱和疲倦感。

事實上，大腸直腸癌的發生通常是許多因素交互作用的結果，包含環境和基因都會影響，常見的高危險因子包含：生活習慣、家族史、大腸發炎病史及遺傳性大腸直腸癌症 候群。

1.生活習慣：高脂肪飲食、低纖維食物、抽菸、喝酒及缺乏運動。

2.家族史：大腸直腸癌患者的一等親家屬有2至4倍罹患大腸直腸癌的機會。

3.有大腸發炎性疾病史：有克隆氏症及潰瘍性大腸炎的病人，罹患直腸癌的機會較高。

4.遺傳性大腸直腸癌症候群：大腸直腸癌患者中約有5%是基因缺陷者，如「家族性息肉症候群」（Familial adenomatous polyposis，FAP），患者在年輕時大腸內就有許多瘜肉，若不處理有較高機會轉變為直腸癌。

陳柏仲說明，治療直腸癌的主要方式為手術治療，依據狀況切除部分或整個直腸，也會依病人狀況，以化學治療和放射治療作為輔助治療，在手術前縮小腫瘤或手術後降低復發風險。此次案例在接受全身正子造影及電腦斷層檢查，確認沒有局部淋巴轉移及遠端轉移的情況，因此選擇進行微創腹腔鏡低前位切除手術，成功將腫瘤切除。

陳柏仲提醒，大腸直腸癌已連續10年名列台灣10大癌症發生率之首，盛行率是男性第1名及女性第2名，是台灣民眾最常見的惡性腫瘤之一。（NOW健康https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=65479）