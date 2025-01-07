僵直性脊椎炎 嚴重恐致全身疾病 運動和姿勢助控制病情

僵直性脊椎炎成因不明，初次發生年紀小於40歲，嚴重將影響全身，從脊椎到心肺皆可能受波及；示意圖。（圖／123RF）

55歲黃先生患有僵直性脊椎炎，疼痛從頸部延伸到下背部，到台灣奇美醫院風濕免疫科主治醫師陳昭宇門診就醫後發現，黃先生的雙側薦腸骨關節 已完全融合，脊椎從頸椎下段到腰椎也有脊椎黏合情況。由於黃先生病情，仍未達使用生物製劑或標靶藥物的標準，陳醫師改以免疫調節藥物與復健進行治療，最終黃先生病情也得到好轉。

陳昭宇說明，僵直性脊椎炎屬一種影響脊椎和骨盆關節的慢性炎症性疾病，好發在20到40歲的男性，在台灣的盛行率約為0.1至0.4%。其成因尚不完全明瞭，但研究顯示，遺傳因素在發病中扮演重要角色，特別是與B27型人類白血球抗原基因（HLA-B27抗原）的相關性。此外，環境因素和免疫系統的異常，也可能促進疾病的發展。

僵直性脊椎炎的主要症狀為下背部和臀部的疼痛，亦即所謂的發炎性下背痛，占所有下背痛原因約4至5%，特徵包含初次發生年齡小於40歲，緩慢地發生，常常發生在清晨快起床時，會有雙側臀部交互疼痛，醒來活動之後症狀會緩解，但期間會長達1小時以上，休息不會緩解疼痛，症狀發生時間持續超過3個月。

陳昭宇指出，隨病情進展，脊椎的運動範圍會限縮，導致脊椎僵硬、變形，最終脊椎融合，演變成「竹節狀脊椎」。此外，部分病人可能會出現其他關節如髖關節、膝關節的炎症，或因著骨點發炎導致腳後跟痛、胸痛、膝蓋附近疼痛，甚至可能會有虹膜炎、A型免疫球蛋白腎炎、輕微的主動脈瓣閉鎖不全、上肺部纖維化，可謂是全身性的疾病。

陳昭宇解釋，診斷僵直性脊椎炎通常依賴於臨床症狀、病史及影像學檢查。醫生會詳細詢問病人的症狀及家族史，並進行身體檢查。X光檢查能看出薦腸骨關節和脊椎的變化，是診斷僵直性脊椎炎最主要的方法，但早期階段的疾病可能無法檢測 出異常。磁振造影檢查（MRI）檢查則能更早期地檢測到關節及骨頭的炎症變化。此外，HLA-B27抗原的檢測也有助於診斷。

陳昭宇表示，僵直性脊椎炎目前仍無根治，主要以控制症狀和改善生活質量為目標。非類固醇抗炎藥（NSAIDs）是常用的初步治療藥物，能有效減輕疼痛和炎症。然而，對於病情較重的病人，可能需要使用生物製劑（例如TNF-α抑制劑）或者標靶治療（小分子製劑）來控制病情。此外，除了藥物治療，物理治療和運動也是不可或缺的治療方式，因其有助於維持脊椎的靈活性和功能。定期的運動和良好的姿勢習慣對於病人的長期管理至關重要。(NOW健康 https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=65371)