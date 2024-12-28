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脊椎側彎逾100度 12歲童險癱瘓…手術15小時矯正成功

萬于甄
台南一名12歲陳姓男童因先天性半椎體發育異常，導致嚴重脊椎側彎，角度超過100度。(圖／台灣成大醫院提供)
台南一名12歲陳姓男童因先天性半椎體發育異常，導致嚴重脊椎側彎，角度超過100度。(圖／台灣成大醫院提供)

台灣一名12歲陳姓男童因先天性半椎體發育異常，導致嚴重脊椎側彎，且這幾年因疫情關係，陳姓男童一度停止回診，孰料，今年回診時脊椎側彎角度明顯惡化，角度已超過100度，經醫師診斷，透過台南成大醫院智能複合式手術室輔助，經歷15小時總算順利矯正成功，也避免癱瘓可能性。

大於40度 就需要手術矯正

成大醫院脊椎外科主任林政立表示，脊椎側彎好發於青少年時期，校園健康檢查有機會能早期發現，並透過背架矯正及定期追蹤，不過，當脊椎側彎角度大於40度時，背架矯正效果有限，肩膀、骨盆或背部會出現不對稱，嚴重者可能影響呼吸及消化功能，需透過手術來矯正。

他指出，12歲的陳姓男童則因罹患先天性半椎體發育異常，導致嚴重脊椎側彎，四年前到醫院脊椎外科就診，雖有定期追蹤觀察，但前幾年碰上疫情，一度中斷就診，今年回診時竟發現側彎角度已明顯惡化，角度超過100度，必須進行手術矯正。

林政立也說，脊椎畸形矯正手術難度極高，風險包含大出血及脊椎神經損傷，嚴重者可能導致癱瘓甚至死亡，陳姓男童的手術也邀集台北慈濟醫院脊椎畸形矯正醫師曾效祖、成醫骨科部劉醫師原輔和神經外科醫師李柏萱協力，透過智能複合式手術室，經歷15小時總算成功。

陳姓男童的手術由成大醫院脊椎外科主任林政立、台北慈濟醫院醫師曾效祖及成大醫院骨科...
陳姓男童的手術由成大醫院脊椎外科主任林政立、台北慈濟醫院醫師曾效祖及成大醫院骨科部醫師劉原輔（左起），經歷15小時順利成功矯正，陳姓男童術後恢復狀況良好，更能夠正常進行日常生活。(圖／台灣成大醫院提供)

成大醫院表示，智能複合式手術室具備手術中即時電腦斷層影像，及可移動式X光透視機械手臂，可搭配脊椎專用導航設備，有效提升手術的精準度及安全性；陳姓男童的手術中，運用各項先進設備，即時確認脊椎矯正角度和神經功能狀態，降低神經損傷風險，預後狀況良好。

年長者也可能發生 應盡早就醫

林政立提醒，脊椎疾病不僅在青少年中常見，也會發生在年長者，嚴重者恐大幅影響生活品質，民眾如有脊椎或神經相關症狀，應盡早就醫，與專業醫師討論，制定專業的治療策略，確保病情得到最佳控制。

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