靜脈曲張小腿皮膚發癢… 當心經濟艙症候群

許多人對靜脈曲張的印象，往往停留在腿部浮現的蜘蛛網狀血管，或是明顯突出的「青筋」，因此容易輕忽它的嚴重性。然而，當腿部壓力過大，靜脈血液回流不順暢時，靜脈血管就會逐漸擴張、變形，甚至埋下更危險的隱憂。像是「經濟艙症候群」即是因為在飛行途中久坐不動，加上下肢血液循環不良，可能會形成血栓，甚至引發肺栓塞的致命風險。

台灣鄭醫師診所鄭詩鋒醫師表示，靜脈曲張的形成原理為腿部靜脈循環出了問題，無法將血液順利從腳部送回心臟，導致血液淤積在下肢，致使靜脈血管變粗。通常年紀大容易因靜脈瓣膜老化或損壞，造成血液積聚腿部，嚴重時整隻腳會水腫，引起靜脈發炎。

臨床上依據靜脈曲張的嚴重程度，外觀與症狀有所不同，如果靜脈持續慢性發炎，最初下肢皮膚會出現紅色蜘蛛網狀血管，逐漸惡化轉變為藍紫色；進入嚴重的第4期，皮膚可見明顯突起青綠色如蚯蚓般的血管，除了不美觀，痠脹、疼痛感也更加明顯；到了第5期會形成皮膚變色、鬱血性皮膚炎，甚至更嚴重會發生潰瘍。

•小腿皮膚發癢 應提高警覺

鄭詩鋒醫師指出，靜脈曲張好發於久站、久坐者，又以女性患者較多，孕婦也會因為子宮壓迫到下腔靜脈引起下肢靜脈曲張或形成痔瘡，產後靜脈曲張的情況便會獲得改善；此外，年紀大靜脈瓣膜老化也是導致靜脈曲張的因素之一。若以行業來看，百貨業、餐飲業、醫護業、長期上半身負重的搬運工等，以及遺傳、肥胖都是高危險族群。

罹患靜脈曲張常會感覺小腿皮膚癢、腿部腫脹、痠痛或疲勞感，許多人不曉得皮膚常發癢原因何在，而忽略可能是靜脈曲張的症狀，其實血液循環是下肢新陳代謝很重要的一環。鄭詩鋒醫師解釋，由於下肢靜脈無法順利將累積的廢物帶走，血液積聚的皮膚溫度會升高、感覺發癢，甚至出現皮膚老化、脫屑，當下可適時冰敷、或外擦涼性藥膏，幫助止癢、減少搔抓。若皮膚已出現暗沉，應盡快就醫診治。

鄭詩鋒醫師說明，靜脈曲張初期尚未感覺明顯不適，可擦外用藥膏或補充促進靜脈血管循環的保健藥品；若靜脈曲張嚴重，會建議採取手術將整條靜脈抽掉，現在常見的微創方式很多，包括修復瓣膜，或是燒灼靜脈瓣膜讓已經變形曲張的血管不再發生作用。

小鹿藥局 陸碧蓮藥師常遇到民眾自覺下肢靜脈回流差，腫脹痠痛不適，有時還會引起抽筋，其實就是靜脈曲張的表現，許多工作需久站的族群會穿彈性襪加以預防。

陸碧蓮藥師舉一名33歲的藥助女同事為例，已有兩名小孩，天生體質容易產生靜脈曲張，常常工作站立太久，加上代謝差，腳踝和小腿就出現腫脹、緊繃感，偶爾夜晚睡覺還會抽筋，後來服用淨脈舒每天2次，午晚餐後吃，症狀獲得舒緩，目前持續作為保養預防。

•避免久曬 血管通透性變差

陸碧蓮藥師建議，除了工作或遺傳因素，若本身有靜脈曲張體質，可長期服用天然成分的類黃酮苷萃取物，基本上副作用少，腸胃較差者初次服用可能會產生輕微腹瀉或胃酸反應，因此建議飯後服用較佳。

靜脈曲張的預防或改善，必須配合生活習慣的改變，減少久站、久坐，每一小時就要活動一下，鄭詩鋒醫師強調，靜脈曲張患者平時需留意，盡量「能坐就不站、能躺就不坐」，也可藉由適當運動如跑步、健走、騎腳踏車等，增加小腿肌肉收縮，促進靜脈血液流通，或是搭配穿著材質好的醫療級彈性襪，適度抬腿比心臟高讓血液回流，避免惡化。

陸碧蓮藥師補充說明，醫學病理上也發現，容易產生靜脈曲張體質者要避免曝曬在烈陽下過久，以免引起靜脈血管通透性變差，血管阻力受到影響，可能導致靜脈曲張情況加劇。（NOW健康https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=65222）