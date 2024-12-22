我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

30年來首次修訂 FDA新指南：穀物白麵包不再健康

NBA／詹姆斯生涯 「1510場得分上雙」登史上第一

他兩側腎臟長瘤還高血壓 微創手術後免再吃藥

賴昀岫
腎上腺腫瘤或腎上腺增生引發的患者，有長期低血鉀，血壓過高且難以控制，常感到疲倦、恐慌等特徵；示意圖。（本報資料照片）
腎上腺腫瘤或腎上腺增生引發的患者，有長期低血鉀，血壓過高且難以控制，常感到疲倦、恐慌等特徵；示意圖。（本報資料照片）

高血壓是常見的慢性疾病，並可分為原發性和續發性高血壓，醫師指出，腎上腺腫瘤或腎上腺增生引發的患者，有3大特徵，包含長期低血鉀，血壓過高且難以控制，常感到疲倦、恐慌等，手術將腎上腺腫瘤病灶切除後，高達6成患者完全治癒，不用再吃血壓藥。

台灣泌尿科醫師呂謹亨指出，先前收治一名60多歲的男性患者，雙側腎上腺都有腫瘤，右側較大，且經血液取樣分析，右側醛固酮分泌異常明顯，經過討論，幫助他以微創內視鏡，右側部分腎上腺切除手術治療，因為若同時切除雙側腎上腺，會有腎上腺功能不足，導致休克的危險性，術後保留健康的腎上腺，不但解決了高血壓的問題，不用再吃血壓藥，也避免了低血壓休克的風險。

呂謹亨指出，高血壓可分為原發性和續發性，前者占90%以上，與年齡、肥胖、遺傳、高鈉飲食、酗酒及睡眠不足等因素有關；後者與腎臟疾病、腎上腺腫瘤、腎上腺增生、腎血管性高血壓、內分泌失調等因素有關。

呂謹亨提醒，腎上腺腫瘤或腎上腺增生引發的高血壓，患者有3大特徵，要特別注意，包含長期低血鉀、血壓過高且難以控制，如舒張壓高於90毫米汞柱，且吃了2至3種血壓藥都降不下來、常感到疲倦、恐慌等，手術將腎上腺腫瘤病灶切除後，能明顯改善症狀，高血壓方面，9成患者可減少用藥，更有高達6成患者完全治癒，不用再吃血壓藥。

呂謹亨表示，傳統開刀方法，必須從心窩到肚臍，開一條「高速公路」，傷口相當大，但現在的腎上腺手術，可用微創內視鏡，甚至是達文西機械手臂切除，傷口小，出血少，恢復快，若是雙側腫瘤或特殊情形，也可以做部分腎上腺切除，保留健康的腎上腺。  

不過，並非所有患者都適合保留部分腎上腺只切除腫瘤，呂謹亨表示，雙側腎上腺腫瘤、只剩一顆腎上腺 ，例如另一顆已切除者、易長腎上腺腫瘤的基因或遺傳疾病體質，以及家族性噬鉻細胞瘤體質等，為適合類型。

腫瘤 高血壓

上一則

聖誕季警惕氣喘惡化 醫：建議選天然無毒裝飾

延伸閱讀

不只心血管 還有失智、腎病 都因輕忽這「身體數值」

不只心血管 還有失智、腎病 都因輕忽這「身體數值」
請問專家／如何控制三高 實現健康長壽秘訣

請問專家／如何控制三高 實現健康長壽秘訣
輕忽這數值可能送命 每天做一件事避免心血管急症發作

輕忽這數值可能送命 每天做一件事避免心血管急症發作
他兩側腎臟都長腫瘤還高血壓 用「這治療」免再吃藥

他兩側腎臟都長腫瘤還高血壓 用「這治療」免再吃藥

熱門新聞

振興醫院心臟血管內科主治醫師陳冠群說，天冷外出時可戴毛帽遮住耳朵，晚上睡覺時穿襪子，並以棉被覆蓋雙腳。（本報系資料照片）

天氣冷颼颼醫曝保暖3法 竟非頭頸「這部位」特別重要

2024-12-17 05:16
網友好奇日本和台灣都是米食、麵食為主食，為何日本人糖尿病比例比台灣少？示意圖／Ingimage

台日精緻飲食多 為何日人較少得糖尿病？網曝1習慣之差

2024-12-01 15:27
FDA在20日核准禮來藥廠生產的減肥藥Zepbound用於治療肥胖成人的阻塞性睡眠呼吸中止症(OSA)，成為治療該病的第一種藥物。(路透)

「睡眠呼吸中止症」有藥醫了 FDA擴大減肥藥Zepbound使用範圍

2024-12-21 20:15
醫師表示，劉家昌摸到脖子腫塊，進一步檢查後來才發現是肺癌轉移到脖子，後來發現轉移到腦部，這就是很典型的肺癌晚發現。（本報資料照片）

劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期

2024-12-04 03:40
地瓜富含包括膳食纖維、維生素、礦物質的健康食物，適合拿來替代澱粉主食。（圖／123RF）

吃1天地瓜減重實測 曝真實數字 但2種人別吃太多

2024-12-17 01:00
林口長庚護理師譚敦慈。（記者王聰賢／攝影）

預防失智多動腦 譚敦慈身體力行5重點 接種「2疫苗」降低近4成風險

2024-12-15 17:09

超人氣

更多 >