71歲婦肺結節2年長大1倍 切除化驗揪出早期肺癌

肺癌成因多元，空氣污染也是風險因子。（本報資料照片）

一名71歲婦人兩年前做「低劑量電腦斷層掃描(LDCT)」時，發現一顆0.8公分肺結節，今年回診時發現肺結節長大了1倍，所幸經醫師微創手術切除，並送冷凍切片病理檢查，證實為早期肺腺癌。

台灣亞洲大學附屬醫院胸腔外科醫師劉柏毅說，患者的肺結節兩年前僅0.8公分，兩年後結節已增大至1.5公分，考量結節位置適合手術處理，因此建議施以微創肺段切除術，並在術中做病理檢驗。由於發現時間早，癌細胞 尚未擴散，患者在術後第3天即順利出院，目前病情穩定。

他說，患者沒有吸菸，也沒有其他慢性疾病或家族病史，完全屬於健康無症狀族群，然而如果沒有透過「低劑量電腦斷層掃描」檢查發現，這類小結節極難被傳統X光發現，且結節恐短期內迅速增長，一旦進入第二期或更高期別，術後可能需輔助性化療等較為積極的治療方式，並且預後效果也會受到影響。

劉柏毅說，根據研究，0期或第一期肺腺癌的5年存活率接近90%，但到了第二期存活率可能下降至60%至70%。因此，早期發現與治療，對於肺癌患者的生命質量至關重要。

他說，若肺結節大於0.8公分且呈實心狀，患者可以跟醫師討論是否採用手術切除，以目前微創手術的技術，傷口僅需約3至4公分，減少患者術後疼痛和肺功能損失，且住院時間僅需3至5天，恢復速度快，大幅減輕患者心理與生理負擔。此外，藉由手術切除肺腺癌，也能最大限度保留健康肺組織，對於老年患者尤其重要。

劉柏毅提醒，若要預防肺癌上身，務必戒菸或減少二手菸暴露，同時定期安排健康檢查，特別是有家族病史或肺部問題的族群，應考慮定期接受低劑量電腦斷層掃描，也要避免長時間暴露在空氣污染、工業排放和車輛廢氣等有害物質環境。