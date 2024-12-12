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他兩側腎臟都長腫瘤還高血壓 用「這治療」免再吃藥

記者賴昀岫／台北即時報導
腎上腺腫瘤或腎上腺增生引發的患者，有長期低血鉀，血壓過高且難以控制，常感到疲倦、恐慌等特徵。示意圖，（本報資料照片）
腎上腺腫瘤或腎上腺增生引發的患者，有長期低血鉀，血壓過高且難以控制，常感到疲倦、恐慌等特徵。示意圖，（本報資料照片）

高血壓是常見的慢性疾病，並可分為原發性和續發性高血壓，醫師指出，腎上腺腫瘤或腎上腺增生引發的患者，有3大特徵，包含長期低血鉀，血壓過高且難以控制，常感到疲倦、恐慌等，手術將腎上腺腫瘤病灶切除後，高達6成患者完全治癒，不用再吃血壓藥。  

台灣泌尿科醫師呂謹亨在臉書粉專「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」指出，先前收治一名60多歲的男性患者，雙側腎上腺都有腫瘤，右側較大，且經血液取樣分析，右側醛固酮分泌異常明顯，經過討論，幫助老先生以微創內視鏡，右側部分腎上腺切除手術治療，因為若同時切除雙側腎上腺，會有腎上腺功能不足，導致休克的危險性，術後保留健康的腎上腺，不但解決了高血壓的問題，不用再吃血壓藥，也避免了低血壓休克的風險。

呂謹亨指出，高血壓可分為原發性和續發性，前者占90%以上，與年齡、肥胖、遺傳、高鈉飲食、酗酒及睡眠不足等因素有關；後者與腎臟疾病、腎上腺腫瘤、腎上腺增生、腎血管性高血壓、內分泌失調等因素有關。

呂謹亨提醒，腎上腺腫瘤或腎上腺增生引發的高血壓，患者有3大特徵，要特別注意，包含長期低血鉀、血壓過高且難以控制，如舒張壓高於90毫米汞柱，且吃了2至3種血壓藥都降不下來、常感到疲倦、恐慌等，手術將腎上腺腫瘤病灶切除後，能明顯改善症狀，高血壓方面，9成患者可減少用藥，更有高達6成患者完全治癒，不用再吃血壓藥。

呂謹亨表示，傳統開刀方法，必須從心窩到肚臍，開一條「高速公路」，傷口相當大，但現在的腎上腺手術，可用微創內視鏡，甚至是達文西機械手臂切除，傷口小，出血少，恢復快，若是雙側腫瘤或特殊情形，也可以做部分腎上腺切除，保留健康的腎上腺。  

不過，並非所有患者都適合保留部分腎上腺只切除腫瘤，呂謹亨表示，雙側腎上腺腫瘤、只剩一顆腎上腺 ，例如另一顆已切除者、易長腎上腺腫瘤的基因或遺傳疾病體質，以及家族性噬鉻細胞瘤體質等，為適合類型。

腫瘤 高血壓 臉書

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