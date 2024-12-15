我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愈來愈多旅客不按登機證入座 霸占座位還說：我等一下就回去

搭飛機想看風景 內行人呼籲機票別買「1地雷座位」

天冷抽菸「保暖」？醫：恐血管硬化、增心肌梗塞危機

廖靜清
醫師提醒，吸菸或二手菸、三手菸會增加血管硬化、增心肌梗塞危機。(圖／123RF)
醫師提醒，吸菸或二手菸、三手菸會增加血管硬化、增心肌梗塞危機。(圖／123RF)

寒冷冬季，有些人會喝酒或吸菸提高體溫，醫師提醒，這些是錯誤的禦寒方式，酒精、尼古丁會讓感官變得遲鈍，而且菸草的有害物質會使血管變硬，在異常收縮的過程中，導致血壓升高，易引發心肌梗塞。

台北台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，氣溫驟降，民眾在室內抽菸的機率增加了，但是室內通風循環不佳，煙霧跟PM2.5一樣毒。臨床研究顯示，菸品中有害物質，除了影響呼吸道疾病，也會產生發炎反應、加速動脈硬化，當血管變窄或失去彈性，提高中風、心肌梗塞的機率。

台灣國健署提醒，二手菸已被國際癌症研究中心（IARC）歸類為一級致癌物質，對孕婦、孩童及成年人健康有害。孕婦暴露於二手菸，可能會生下體重較輕的嬰兒；而嬰兒猝死症候群（SIDS）是台嬰兒十大死因之一，暴露於二手菸的嬰兒，相較於未暴露者，死於SIDS的風險更高。

二手菸中的有害化學物質還可能影響嬰兒的大腦發育，以及干擾呼吸調節。「台灣出生世代研究」分析，兒童罹患過敏性疾病與居家環境暴露有關，12歲前曾患過敏性疾病的兒童中，在12歲時有二手菸暴露的比率較高；曾罹患有3種過敏性疾病的兒童，則超過6成暴露於二手菸環境下。

國健署菸害防制組組長羅素英說，抽菸及二手菸、三手菸的遺毒多，易引發心血管、呼吸系統疾病及過敏，且三手菸殘留在屋內的時間可長達6個月。菸品的有害物質幾乎傷害身體的每個器官，產生發炎反應並導致器官功能下降，即使是短暫接觸，也會損傷細胞。

中風 癌症 致癌

上一則

「微創水蒸氣消融術」治攝護腺肥大 65歲男擺脫插尿管

下一則

天氣冷颼颼 吃熱鍋配冷飲 「溫度差」容易胃痙攣

延伸閱讀

愛情不過一碗粉蒸肉（一七）

愛情不過一碗粉蒸肉（一七）
專研亞裔未抽菸罹肺癌 史丹福華裔教授成病例

專研亞裔未抽菸罹肺癌 史丹福華裔教授成病例
預防防心肌梗塞 氣溫驟降時首要保暖

預防防心肌梗塞 氣溫驟降時首要保暖
研究亞裔美國人未抽菸得肺癌趨勢的華裔教授也成病例

研究亞裔美國人未抽菸得肺癌趨勢的華裔教授也成病例

熱門新聞

心臟科醫師克魯姆霍茲博士表示，他絕不會吃「培根雙層起司漢堡」當午餐，因為富含飽和脂肪、反式脂肪、鈉和其他加工成分，攝取過多對心臟負擔大。示意圖。(取材自Pexels @Natan Machado Fotografia)

心臟殺手食物是它？ 美國心臟協會建議午餐吃這7樣東西

2024-12-08 09:30
中山美穗昨日被發現在自家浴缸猝死。台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋指出，浴室內猝死常見有兩種，有喝酒或服用安眠藥，或是「熱休克」導致。圖為中山美穗先前低調赴台旅遊。(取材自Instagram)

中山美穗浴室內猝逝 醫提一可能原因「美國很常見」

2024-12-07 19:34
初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍強調，加工果乾雖然營養濃縮，但熱量同樣大幅提高，若過量攝取不僅會讓體重與血糖失控，還可能增加心血管疾病、高血壓和糖尿病的風險。（初日診所提供）

45歲女吃蔓越莓果乾竟「糖尿病前期」 醫曝2類致病成分

2024-12-09 05:25
醫師表示，劉家昌摸到脖子腫塊，進一步檢查後來才發現是肺癌轉移到脖子，後來發現轉移到腦部，這就是很典型的肺癌晚發現。（本報資料照片）

劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期

2024-12-04 03:40
耳洞穿久了沒有保持乾燥、乾淨就會出現浸潤的現象，容易有類似耳垢的味道。示意圖。（本報資料照片）

他一聞女友身上1味道超上癮 醫揭「2重點」沒做就會有

2024-12-10 04:44
資深媒體人陳文茜昨發文表示，自己罹患「更惡的黑色素癌」，一下子擴散至多個器官。（本報資料照片）

陳文茜曝罹「黑色素癌」擴散多器官 醫教ABCDE原則判斷

2024-12-13 02:10

超人氣

更多 >
只想去好市多買個蛋奶⋯他結帳被總價嚇壞 網勸默念1咒語守荷包

只想去好市多買個蛋奶⋯他結帳被總價嚇壞 網勸默念1咒語守荷包
被瓊瑤批忘恩負義 范冰冰出席富商派對說話了

被瓊瑤批忘恩負義 范冰冰出席富商派對說話了
時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡

時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡
26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm

26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm
裴洛西在德國接受髖關節置換手術 1張照片引關注

裴洛西在德國接受髖關節置換手術 1張照片引關注