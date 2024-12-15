天冷抽菸「保暖」？醫：恐血管硬化、增心肌梗塞危機

醫師提醒，吸菸或二手菸、三手菸會增加血管硬化、增心肌梗塞危機。(圖／123RF)

寒冷冬季，有些人會喝酒或吸菸提高體溫，醫師提醒，這些是錯誤的禦寒方式，酒精、尼古丁會讓感官變得遲鈍，而且菸草的有害物質會使血管變硬，在異常收縮的過程中，導致血壓升高，易引發心肌梗塞。

台北台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，氣溫驟降，民眾在室內抽菸的機率增加了，但是室內通風循環不佳，煙霧跟PM2.5一樣毒。臨床研究顯示，菸品中有害物質，除了影響呼吸道疾病，也會產生發炎反應、加速動脈硬化，當血管變窄或失去彈性，提高中風 、心肌梗塞的機率。

台灣國健署提醒，二手菸已被國際癌症 研究中心（IARC）歸類為一級致癌 物質，對孕婦、孩童及成年人健康有害。孕婦暴露於二手菸，可能會生下體重較輕的嬰兒；而嬰兒猝死症候群（SIDS）是台嬰兒十大死因之一，暴露於二手菸的嬰兒，相較於未暴露者，死於SIDS的風險更高。

二手菸中的有害化學物質還可能影響嬰兒的大腦發育，以及干擾呼吸調節。「台灣出生世代研究」分析，兒童罹患過敏性疾病與居家環境暴露有關，12歲前曾患過敏性疾病的兒童中，在12歲時有二手菸暴露的比率較高；曾罹患有3種過敏性疾病的兒童，則超過6成暴露於二手菸環境下。

國健署菸害防制組組長羅素英說，抽菸及二手菸、三手菸的遺毒多，易引發心血管、呼吸系統疾病及過敏，且三手菸殘留在屋內的時間可長達6個月。菸品的有害物質幾乎傷害身體的每個器官，產生發炎反應並導致器官功能下降，即使是短暫接觸，也會損傷細胞。