我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汽車保費飆漲 5年增51%成通膨主要推手

準國安顧問沃茲：美國須主動出擊 讓駭客付更高代價

心房顫動難發現 增中風機率 年齡愈大發生率愈高

記者陳雨鑫
心房顫動是最常見的一種心臟節律功能異常，會突然出現心悸、胸悶等症狀。(圖／123RF)
心房顫動是最常見的一種心臟節律功能異常，會突然出現心悸、胸悶等症狀。(圖／123RF)

心房顫動發生率隨「年紀」增長而提高，60歲以上平均每25人中有一人心房顫動、80歲以上則是每10人就有一人。心房顫動會使血液滯留在心房內產生血塊，有九成的血塊會在「左心耳」處形成，也是最容易產生堵塞的位置，因此心房顫動患者要慎防「中風」或「心肌梗塞」發生。

心房顫動是最常見的一種心臟節律功能異常，心律不整的患者經常會突然出現心悸、胸悶等症狀，但很快就消失，多數患者在初期會不以為意，往往都是在中風後，才發現有心房顫動問題。心房顫動最常合併的併發症，包括中風、心衰竭，或是心跳過慢導致暈厥等，這些併發症都可能威脅到性命。

中風風險 較常人高8到10倍

台北醫學大學附設醫院心臟內科主治醫師陳威達表示，被診斷為心房顫動的患者，有非常高的機率會導致中風，根據統計，台灣心房顫動的患者，發生中風的風險與一般人相比是8到10倍。為了避免心房顫動患者發生中風或是心肌梗塞，醫師多會給予抗凝血劑降低中風機率，但抗凝血劑使用者與一般人相比更容易出血，反而形成新的困擾。

抗凝血劑 導致常解血便

陳威達曾收治一位患者，去年被診斷有心房顫動，為了避免中風，患者依照醫囑服用抗凝血劑，但服用一年來，患者沒有中風，但腸胃道三天兩頭出血，常解出血便，讓他誤以為是大腸癌，雖然及時發現與抗凝血劑有關，並透過調整藥物等方式改善，但患者卻擔心下一次出血不知道會發生在哪一處器官。

某日患者早起時嘴唇破裂、血流不止，無奈向醫師求助「有沒有除了服用抗凝血劑以外，預防中風的方式？」陳威達說，並非所有患者都適合使用抗凝血劑，如懷孕的婦女等，因此，如果要避免心房顫動引起中風，部分情況會採取手術治療，透過手術將左心耳封堵，效果如同使用抗凝血劑一般。

封左心耳 防堵血栓脫落

左心耳是最容易導致心臟內血栓的部位，據大規模研究顯示，如果將心房顫動患者的左心耳封堵，一年內發生中風的機率僅有1%到2%，與服用抗凝血劑相同。陳威達指出，封堵左心耳的方式，是透過心導管進行，將一種固定器安裝到左心耳，封閉左心耳的開口，防堵血栓脫落，達到封堵效果。

陳威達說，使用抗凝血劑目前仍是心房顫動患者預防中風的首要方式，但如果屬於不適合服用抗凝血劑，或是服用抗凝血劑出現嚴重困擾生活的狀況，可考慮採取「侵入式」左心耳封堵手術，達到與服藥相同的效果。

陳威達提醒，心房顫動初期難以被揪出，如果有過心悸、心臟亂跳的感覺，應到心臟內科就醫，透過24小時心電圖，或是其他檢測儀器揪出病因，避免等到中風才被發現是心房顫動患者。

中風 併發症 檢測

上一則

預防失智多動腦 譚敦慈身體力行5重點 接種「2疫苗」降低近4成風險

延伸閱讀

奧斯卡影帝自爆腦中風 無法行走還失憶 哭喊「活著真好」

奧斯卡影帝自爆腦中風 無法行走還失憶 哭喊「活著真好」
女子打電波拉皮死亡 疑「牛奶針」致死 麻醉與手術醫師同一人

女子打電波拉皮死亡 疑「牛奶針」致死 麻醉與手術醫師同一人
長庚AI「鏡像手」訓練 中風患者好手帶壞手復健

長庚AI「鏡像手」訓練 中風患者好手帶壞手復健
「百痛之王」帶狀疱疹發作 翁右手肌肉萎縮無力像中風

「百痛之王」帶狀疱疹發作 翁右手肌肉萎縮無力像中風

熱門新聞

初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍強調，加工果乾雖然營養濃縮，但熱量同樣大幅提高，若過量攝取不僅會讓體重與血糖失控，還可能增加心血管疾病、高血壓和糖尿病的風險。（初日診所提供）

45歲女吃蔓越莓果乾竟「糖尿病前期」 醫曝2類致病成分

2024-12-09 05:25
心臟科醫師克魯姆霍茲博士表示，他絕不會吃「培根雙層起司漢堡」當午餐，因為富含飽和脂肪、反式脂肪、鈉和其他加工成分，攝取過多對心臟負擔大。示意圖。(取材自Pexels @Natan Machado Fotografia)

心臟殺手食物是它？ 美國心臟協會建議午餐吃這7樣東西

2024-12-08 09:30
耳洞穿久了沒有保持乾燥、乾淨就會出現浸潤的現象，容易有類似耳垢的味道。示意圖。（本報資料照片）

他一聞女友身上1味道超上癮 醫揭「2重點」沒做就會有

2024-12-10 04:44
醫師表示，劉家昌摸到脖子腫塊，進一步檢查後來才發現是肺癌轉移到脖子，後來發現轉移到腦部，這就是很典型的肺癌晚發現。（本報資料照片）

劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期

2024-12-04 03:40
資深媒體人陳文茜昨發文表示，自己罹患「更惡的黑色素癌」，一下子擴散至多個器官。（本報資料照片）

陳文茜曝罹「黑色素癌」擴散多器官 醫教ABCDE原則判斷

2024-12-13 02:10
克魯姆霍茲醫師表示，午餐要吃得好，對心臟有益健康，可以提前預備午餐，避免外食有時比較難顧及均衡營養的問題。示意圖。「(取材自Pexels @Ella Olsson)

吃對午餐保護心血管 醫師教5招降低心臟病風險

2024-12-11 09:30

超人氣

更多 >
封面故事／從窗外到窗內…瓊瑤自身愛情故事 比小說精采

封面故事／從窗外到窗內…瓊瑤自身愛情故事 比小說精采
紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護

紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護
贈遊民一盤鬆餅 佛州IHOP女服務生被開除

贈遊民一盤鬆餅 佛州IHOP女服務生被開除
中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了

中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了
2025社安退休金計畫 有幾項改變

2025社安退休金計畫 有幾項改變