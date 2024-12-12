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天冷不想痛風發作 注意水量攝取外 少喝酒多運動

謝進盛
入冬溫度降低，痛風作風險增，醫師提醒應減少飲酒。（本報資料照片）
入冬溫度降低，痛風作風險增，醫師提醒應減少飲酒。（本報資料照片）

隨著秋、冬溫度降低，痛風患者發作風險增，醫師提醒，除應注意水量攝取，尤其更應減少飲酒並維持運動，降低痛風發生。

台灣衛福部台南新營醫院家醫科醫師柳鴻祥，在門診就遇到多名20至50歲患者因突發性腳趾或腳關節紅腫熱痛，甚至需輪椅輔助才能至診間看診。

柳鴻祥觀察到季節變化可能對痛風發作頻率產生影響，主要與生活方式和身體代謝變化有關。

柳鴻祥說明，痛風是一種由於體內尿酸累積過多而引起的代謝性疾病，通常會在關節部位形成尿酸結晶，導致劇烈疼痛、紅腫和發炎。尿酸的生成受到飲食、體重、藥物使用和體內水分含量影響，在不同季節變化中易受到擾動。

柳鴻祥指出，秋、冬痛風發作原因與影響主要因素如下：

一、天氣轉涼：天氣轉涼的時候，體溫下降會使血管收縮，血液循環減慢，這可能導致尿酸更容易在關節處沉積，增加痛風發作機率。

二、飲食改變：許多人食用更多高嘌呤的食物，如海鮮、紅肉和酒類，這些都是痛風發作誘因，隨著節日和聚會增加，飲酒量也可能上升，進一步提升痛風風險。

三、水分攝取不足：天氣轉涼時，人們往往會減少飲水量，這可能導致尿酸更難從身體中排出，進一步增加尿酸濃度，促使痛風發作。

四、身體活動減少：隨著天氣變冷，許多人會減少戶外活動，導致代謝減緩，這對尿酸代謝和排出不利，進一步增加痛風風險。

柳鴻祥建議預防痛風發作，可維持良好飲食習慣，減少高嘌呤食物攝入，避免過度飲酒。多攝取富含纖維蔬菜和水果，有助於尿酸代謝。

此外，因天氣轉涼，仍應保持每天充足水分攝取，這有助於尿酸從腎臟排出，減少沉積風險。尤其更要保持適度運動，促進血液循環和新陳代謝，有助於減少痛風發作。

柳鴻祥更提醒，已有痛風病史地患者，應定期健康檢查，定期檢查尿酸濃度，遵循醫囑進行藥物調理，防止急性發作。

秋冬痛風發作風險增，台灣衛福部台南新營醫院家醫科醫師柳鴻祥建議調整飲食及生活習慣...
秋冬痛風發作風險增，台灣衛福部台南新營醫院家醫科醫師柳鴻祥建議調整飲食及生活習慣。（記者謝進盛／翻攝）

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