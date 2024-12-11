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微創無傷口…15年心臟瓣膜老化 用導管手術換新

游振昇
醫師提醒，嚴重血液逆流會導致心臟衰竭，肚子和雙腳可能都會出現水腫的情況；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，嚴重血液逆流會導致心臟衰竭，肚子和雙腳可能都會出現水腫的情況；示意圖。（圖／123RF）

64歲蔡姓女患者15年前曾做心臟瓣膜置換手術，近半年她肚子、雙腳都出現水腫，走路出現困難也吃不下，台灣童綜合醫院心臟內科張建榮主任看診檢查後，研判患者因嚴重血液逆流導致心臟衰竭，建議需要手術會診由心臟外科郭家誠醫師診療，經導管二尖瓣膜置換手術治療。

郭家誠醫師安排相關檢查後，發現患者15年前裝設的心臟二尖瓣生物瓣膜已經老化，必須再置換新的人工瓣膜，但考量患者已出現黃疸、肺積水、腹積水、肝脾腫大等狀況，二次開刀置換人工心臟瓣膜，患者身體情況恐無法負荷且風險高，建議進行經導管二尖瓣膜置換手術。

童綜合醫院心臟內外科團隊合作手術，由內科部張建榮主任、心臟外科郭家誠醫師與鄭伯智副院長協力執行，進行經導管二尖瓣膜置換手術，先將導管插入股靜脈，順著血流抵達右心房，透過心房中隔穿刺抵達左心房，將人工瓣膜植入已經老舊的人工瓣膜中，使瓣膜恢復正常運作，患者恢復良好，術後隔天就可以下床活動，還可正常進食，術後住院一周即出院返家休養。

張建榮主任表示，心導管手術是用於檢查、診斷與治療心血管疾病的一種臨床術式；心導管檢查能測量心臟內各腔室壓力變化、血氧濃度、血管阻塞及心臟瓣膜功能等狀況，檢查出來的資料能幫助醫師為病人做出正確的診斷，選擇最適當的治療方法。同時也可直接利用心導管治療，打通狹窄的血管，減少心肌梗塞的危險性；這次將裝載人工瓣膜的導管以打針方式從股靜脈進入，藉由X光機協助順著血流進入到心臟，經由顯影劑輔助下，達到二尖瓣膜後進行置換，取代原本老舊的瓣膜。

鄭伯智副院長表示，目前人工瓣膜有兩種選擇，一種是生物瓣膜，使用10年左右就會硬掉退化，需要再進行第二次手術；另一種是機械瓣膜，可一直使用，但需要持續服用抗凝血劑。經導管瓣膜置換手術因為沒有切口，僅有一個一公分針口大小的傷口，疼痛感幾乎沒有，對於高齡患者或者需要動第二次手術的民眾，是最佳的選擇。

運動對心臟的運作能提供最大的幫助，他呼籲民眾若要預防心臟疾病，除了戒除吸菸、喝酒等惡習外，平常要保有運動習慣；而罹患心臟疾病的民眾可以運動，但勿劇烈運動，並且運動時要有人陪伴。

心血管疾病

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