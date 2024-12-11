我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瓊瑤骨灰兒子親手花葬陽明山 林心如一路追隨送行

川普點名無緣媳婦任駐希臘大使 傳她已與兒子分手

大腸癌早期症狀易忽略 醫籲高風險族群定期檢查

周宗禎
醫師提醒，大腸癌早期症狀民眾常忽略，醫師籲高風險族群定期檢查；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，大腸癌早期症狀民眾常忽略，醫師籲高風險族群定期檢查；示意圖。（圖／123RF）

一向健康的66歲陳女士，突然斷斷續續疑似血便、腹痛，前後一個月才就醫，發現大片腫瘤，組織切片確認惡性腺瘤、第三期大腸癌，因局部淋巴結轉移，後續仍需化學治療提高存活率，醫師呼籲高風險族群要定期檢查。

台灣麻豆新樓醫院大腸直腸外科醫師張榮彬表示，患者大腸鏡檢查發現乙狀結腸連接部管腔內幾乎被腫瘤占據，當下以大腸鏡組織切片，一周後病理報告出爐惡性腺瘤。分期診斷檢查後決定盡快做腹腔鏡前低位切除術。

張榮彬指出，大多數病人會擔心手術會切除多少腸道，因解剖位置和腫瘤轉移情形不同，會被切除的腸道長度都不同。醫師會根據個人情況，不會切除過多或不足。另因大腸不具主要吸收營養功能，切除並不會造成日後營養不良，如果為了保留多一點大腸，把不該留下的組織留在體內，很可能造成日後復發，反而得不償失。

大腸直腸癌腹腔鏡與傳統手術有差異，腹腔鏡是微創手術，腹腔鏡及相關器械通過小切口操作切除癌變組織。這種手術方法較傳統開腹手術創傷小，恢復快，術後疼痛較少。

大腸直腸癌發生率高，常見風險因子包括年齡、有家族史、吸菸、喝酒、高脂肪飲食、低纖維飲食、排便習慣不正常等。另常見症狀包括腹脹腹痛、血(黏液)便、排便習慣改變、大便變細、貧血、腹瀉便祕等，若有相關風險因子存在或長時間症狀未緩解，建議至門診就診並接受醫師評估。

張榮彬指出，大腸鏡檢查組織切片最準確，大腸鏡還可直接檢查腸道內有無息肉、潰瘍、發炎及出血點等，當發現有異常時還能當場息肉切除、切片檢查、止血術等治療處置，經驗豐富的專科醫師操作非常安全。案例就是出現症狀遲未緩解而就診，如此才能盡早診斷，及時手術治療，避免延誤病情。

腫瘤 便祕

上一則

男減肥不吃澱粉2周後「體重反增」 醫揭一致命危險

延伸閱讀

南加多家PIH Health醫院網路中斷 部分手術取消

南加多家PIH Health醫院網路中斷 部分手術取消
65歲港男頻夜尿擾家人作息 赴台拉提攝護腺恢復正常生活

65歲港男頻夜尿擾家人作息 赴台拉提攝護腺恢復正常生活
景甜腿部手術後復工 戴護具站著配音笑「胃口大開」

景甜腿部手術後復工 戴護具站著配音笑「胃口大開」
腰痠背痛走不動竟是攝護腺癌 醫：這些人是高風險族群

腰痠背痛走不動竟是攝護腺癌 醫：這些人是高風險族群

熱門新聞

醫師表示，劉家昌摸到脖子腫塊，進一步檢查後來才發現是肺癌轉移到脖子，後來發現轉移到腦部，這就是很典型的肺癌晚發現。（本報資料照片）

劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期

2024-12-04 03:40
知名作家瓊瑤4日下午被發現在家輕生。（取材自瓊瑤臉書）

瓊瑤臉書憶亡夫 醫嘆和朱銘一樣「走上絕路」 提醒長者3危機

2024-12-04 04:32
心臟科醫師克魯姆霍茲博士表示，他絕不會吃「培根雙層起司漢堡」當午餐，因為富含飽和脂肪、反式脂肪、鈉和其他加工成分，攝取過多對心臟負擔大。示意圖。(取材自Pexels @Natan Machado Fotografia)

心臟殺手食物是它？ 美國心臟協會建議午餐吃這7樣東西

2024-12-08 09:30
清大生技所副教授林愷悌（右）與生資所副教授鄭惠春發現抑制癌細胞增生的關鍵機制。（清大提供）

清大揭開癌細胞愛吃糖的秘密 找到治療癌症關鍵

2024-12-03 17:36
中山美穗昨日被發現在自家浴缸猝死。台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋指出，浴室內猝死常見有兩種，有喝酒或服用安眠藥，或是「熱休克」導致。圖為中山美穗先前低調赴台旅遊。(取材自Instagram)

中山美穗浴室內猝逝 醫提一可能原因「美國很常見」

2024-12-07 19:34
初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍強調，加工果乾雖然營養濃縮，但熱量同樣大幅提高，若過量攝取不僅會讓體重與血糖失控，還可能增加心血管疾病、高血壓和糖尿病的風險。（初日診所提供）

45歲女吃蔓越莓果乾竟「糖尿病前期」 醫曝2類致病成分

2024-12-09 05:25

超人氣

更多 >
古裝男神太慘 10年拍7部「虐心戲」先殺後愛還不得善終

古裝男神太慘 10年拍7部「虐心戲」先殺後愛還不得善終
角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了

角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了
若月領2500元社安金 如何能少繳點稅？

若月領2500元社安金 如何能少繳點稅？
2024全球最美女星 Jisoo三連霸…中國僅她上榜

2024全球最美女星 Jisoo三連霸…中國僅她上榜
學霸槍手庭外失控怒吼 檢警推論殺CEO可能動機

學霸槍手庭外失控怒吼 檢警推論殺CEO可能動機