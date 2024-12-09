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卵巢癌致腸阻塞 老婦腹脹如球 大腸支架助消氣

記者胡蓬生／苗栗報導
林德福醫師建議，當惡性腫瘤造成腸阻塞，如考量手術風險，可考慮使用大腸支架置放術。(圖／大千綜合醫院提供)
林德福醫師建議，當惡性腫瘤造成腸阻塞，如考量手術風險，可考慮使用大腸支架置放術。(圖／大千綜合醫院提供)

一名85歲李姓老婦連續多日沒排便、排氣，肚子脹得像顆球，就醫經X光檢查，發現有腸阻塞情形，醫師詢問病史，原來老人家是左側卵巢癌病患，曾手術治療但又復發，且有腹膜轉移情形。過去也曾腸阻塞，用藥物治療就可改善，但現在藥物治療效果卻不好，考量病人年齡大、手術風險高，因此醫院以大腸支架置放術進行治療。

台灣大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師林德福表示，約有60%的大腸阻塞病人是由癌症引起，其中大腸直腸癌約佔80%，其餘是大腸以外的惡性腫瘤，例如卵巢癌，因腫瘤擴散或周圍組織壓迫造成；由於惡性腫瘤造成腸阻塞時，會有腸道穿孔風險，需要緊急手術處理。

他指出，根據研究顯示，對於復發性卵巢癌導致腸阻塞的病人，接受緩解性手術併發症的發生率為5％至49%、死亡率為5％至15%；緩解性大腸支架置放術臨床成功率約20％至50%，相關併發症約6%。

因此，像老婦高齡且是因卵巢癌引起的腸阻塞，因手術風險高，可考慮接受大腸支架置放術的緩解性治療方式。

林德福說明，老婦在接受大腸鏡檢查時，發現肛門上方的直腸和乙狀結腸處，確實因卵巢癌侵犯造成大腸狹窄，連大腸內視鏡也無法通過，只能以細小的導線穿過狹窄處後，再選擇適當的金屬支架覆蓋狹窄處。大腸金屬支架置放後隔天，老婦就順利排氣和排便，肚子也消下去，沒有發生明顯併發症，住院觀察3天後就順利出院，大幅改善老人家的生活品質。

林德福提醒，因癌症導致腸阻塞時，可依病人狀況與醫師多討論，並選擇適合的治療方式，相信能幫助病患獲得良好的醫療成效。

李姓老婦使用大腸金屬支架（紅圈處）後，隔天順利排氣及排便。(圖／大千綜合醫院提供...
李姓老婦使用大腸金屬支架（紅圈處）後，隔天順利排氣及排便。(圖／大千綜合醫院提供)
林德福醫師表示，李姓老婦肛門上方的直腸和乙狀結腸處，因腫瘤造成狹。(圖／大千綜合...
林德福醫師表示，李姓老婦肛門上方的直腸和乙狀結腸處，因腫瘤造成狹。(圖／大千綜合醫院提供)

併發症 腫瘤 癌症

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