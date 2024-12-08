冬季保暖護心血管 把握起床、出門前後關鍵時機

醫師提醒，冬天要做好保暖護心措施，降低心血管疾病發作的風險；示意圖。（圖／123RF）

冬天低溫 不容小覷，對於心臟血管疾病、慢性病患以及年長者來說，易使血壓升高、加速病情惡化。護理師提醒，要做足保暖工作，尤其是頭部、脖子、手腳末梢部位。

台灣林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈表示，冬天受到輻射冷卻效應，入夜後到日出的溫度都偏低，民眾睡覺前，可先備妥保暖衣物在床邊，半夜上廁所或是早上起床時，添加衣物保暖再下床，許多意外都是身體還沒溫暖，造成血管急速收縮，易引發心肌梗塞或急性腦中風 。

譚敦慈說，身體的保暖首重頭部、脖子以及四肢末梢，建議出門時要配戴帽子、圍巾、手套、長襪。衣裝則以「洋蔥式穿法」為原則，衛生衣或發熱衣打底；中層為襯衫或毛衣；最外層穿羽絨衣或風衣外套，至少三層。長輩要避開厚重的材質，或是過長的衣褲，避免行進間跌倒。

劇烈降溫容易對心血管健康造成危害，三高、心血管疾病 患者及高齡長者等高風險族群，應更加謹慎防範低溫。台灣國健署署長吳昭軍提醒，冬季保暖護心有三大關鍵時機，分別是起床、出門、進門，這些時間點會受到溫差影響，要特別加強禦寒工作。

1.起床時：寒冷的清晨剛離開被窩，要提前準備好保暖衣物；起床後，先輕微活動四肢讓身體暖和起來，再慢慢坐起，穿上保暖衣物，扶著床邊穩步行走。記住「慢、熱、起、穿、行」口訣，避免過於急促，引發身體不適。

2.出門前：根據天氣變化適時增添衣物，內層選擇較貼身的長袖衣物，外層選擇尺寸適中且防水、防風的外套，不僅保暖，還能保持靈活活動，讓身體更舒適。

3.進門後：從寒冷戶外進到室內，應讓身體逐步回暖，再洗熱水澡，避免溫差過大引發血管擴張，特別是血管彈性差或心血管疾病患者。洗完澡避免立刻進入較低溫環境，溫差會增加心血管疾病的風險。