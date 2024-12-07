我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄧金斯蟹捕撈季三度延遲 12月31日才開放

中山美穗猝逝 「情書」導演岩井俊二發文悼念、影迷痛哭

不只感冒 心臟、腸胃差也會咳嗽 超過3周速就醫

記者李青縈／台北報導
空氣汙染是危害肺部健康凶手，肺部保養以「宣肺固氣」為主，可以多吃梨子、楊桃、燕窩等潤肺益氣，並透過空氣清淨機或戴口罩來避免環境汙染影響健康。(圖／AI生成)
空氣汙染是危害肺部健康凶手，肺部保養以「宣肺固氣」為主，可以多吃梨子、楊桃、燕窩等潤肺益氣，並透過空氣清淨機或戴口罩來避免環境汙染影響健康。(圖／AI生成)

咳嗽原因百百種，醫師提醒，別以為「咳嗽」就是感冒而輕忽，心臟衰竭引起的肺水腫也會讓人久咳不止，若是咳嗽超過三周，應進一步就醫檢查，找出病因對症治療。

●肺炎、魚刺卡到… 都會咳嗽

台灣高雄長庚醫院內科部副部主任王金洲表示，咳嗽的成因多，最常見感冒出現咳嗽症狀，任何肺部、胸腔器官變化也可能引起，如肺炎、結核病、氣喘、慢性肺阻塞、肺癌等。咳嗽常被認為是肺部出了狀況，事實上，心臟、腸胃道不好也會發生咳嗽，例如心臟積水、胃酸逆流，甚至骨頭、魚刺卡到等狀況也會咳嗽。

咳嗽按照症狀持續時間可分為急性跟慢性，急性如感冒、肺炎等；慢性則有結核病、肺水腫、肺癌等。王金洲指出，咳嗽僅是症狀表現，雖然可用藥緩解症狀，但根本治療仍須回歸疾病的成因，例如糖尿病、高血壓、氣喘等慢性病治療。若咳嗽超過三周、久咳未癒，應就醫檢查診斷，避免肺癌、氣喘、黴漿菌感染等，以利及早發現治療。

為釐清疾病成因，常會進行X光、抽血等檢查，甚至電腦斷層檢查。王金洲說，一般狀況七、八成患者接受抽血、X光檢查，就可以判斷病因；懷疑有肺癌、心衰竭等問題時，必須電腦斷層檢查確認。

●熱咳多風寒 寒咳多虛寒

中醫觀點，咳嗽分成「熱咳」與「寒咳」。馬偕醫院中醫部主任陳光偉表示，熱咳為一般風寒感冒，因病毒、細菌侵入導致身體發炎，出現喉嚨痛、發燒、全身痠痛等症狀；寒咳則是身體虛寒的感冒，包含感冒一直沒有痊癒、過敏性鼻炎、氣喘、慢性支氣管炎、老人久咳等症狀。中醫寒熱辨症，以咽喉有無發炎、痰的顏色、性質等來區別，寒咳痰呈現清白色、泡沫狀。

熱咳與寒咳的食補治療方式不同，陳光偉說，熱咳是身體處於發炎狀態，應避免吃熱性食物，例如麻油、薑、辣椒、燒烤食物、花生等堅果、酒等，建議可以食用涼性食物，例如西瓜、水梨、柑橘、楊桃等，中藥常以麻杏甘石湯類為主；寒咳則可食用溫性食物，例如當歸羊肉湯、油薑烘蛋、人參雞湯等，中藥多以小青龍湯類為主。

●病期忌食辣、甜食、炸物

陳光偉提醒，咳嗽期間不宜食用刺激性食物、寒涼食物及甜食，例如烤物、炸物、薑辣食物，以避免刺激呼吸道產生痰。肺部保養以「宣肺固氣」為主，可以吃西洋參、貝母、麥門冬、桔梗、杏仁、梨膏等潤肺護肺，也可以多吃梨子、楊桃、燕窩等潤肺益氣。

肺部保養與環境汙染暴露關聯大，王金洲指出，空氣汙染是危害肺部健康凶手，要照顧肺部健康，除了不抽菸、拒吸二手菸、三手菸外，可以透過空氣清淨機或是佩戴口罩來避免環境汙染影響健康。

冰糖梨。 肺部保養以「宣肺固氣」為主，可吃梨子潤肺益氣。（圖／123RF）
冰糖梨。 肺部保養以「宣肺固氣」為主，可吃梨子潤肺益氣。（圖／123RF）

口罩 高血壓 空氣汙染

上一則

這種加工食品很健康 醫分享「蒟蒻」對身體好處

延伸閱讀

肺阻塞恐引發癌症 9成患者因「吸菸、二手菸」致病

肺阻塞恐引發癌症 9成患者因「吸菸、二手菸」致病
5招增強免疫力抗感冒：泡澡15分鐘、愉快聊天也有效

5招增強免疫力抗感冒：泡澡15分鐘、愉快聊天也有效
大湖效應氣溫降 華社藥房迎患者高峰 藥品需求增

大湖效應氣溫降 華社藥房迎患者高峰 藥品需求增
喉嚨痛不一定是感冒 醫揭5種可能：開暖氣也有關係

喉嚨痛不一定是感冒 醫揭5種可能：開暖氣也有關係

熱門新聞

醫師表示，劉家昌摸到脖子腫塊，進一步檢查後來才發現是肺癌轉移到脖子，後來發現轉移到腦部，這就是很典型的肺癌晚發現。（本報資料照片）

劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期

2024-12-04 03:40
知名作家瓊瑤4日下午被發現在家輕生。（取材自瓊瑤臉書）

瓊瑤臉書憶亡夫 醫嘆和朱銘一樣「走上絕路」 提醒長者3危機

2024-12-04 04:32
清大生技所副教授林愷悌（右）與生資所副教授鄭惠春發現抑制癌細胞增生的關鍵機制。（清大提供）

清大揭開癌細胞愛吃糖的秘密 找到治療癌症關鍵

2024-12-03 17:36
若你在睡覺時，都會需要墊很多枕頭當靠墊，心臟科醫師表示，這可能是患有心臟衰竭的隱性徵兆。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

睡姿看健康問題 醫：這樣睡是心臟衰竭的前兆

2024-11-08 09:00
醫師示警，有些營養補充劑不能一起吃。維他命示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Nataliya Vaitkevich）

這些營養補充劑不能一起吃 抵銷吸收還傷害內臟

2024-11-28 20:00
本周五節氣「大雪」報到，陽明馬光中醫診所主治醫師陳柏太表示，此時常見呼吸道、心腦血管、泌尿道、筋骨關節等疾病。（本報資料照片）

「大雪」將至 小心低溫致4部位疾病 中醫師籲製一物暖身

2024-12-04 05:38

超人氣

更多 >
人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊

人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊
川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收

川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收
這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回

這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回
好市多舊電子產品折價方案 讓你多攢些購物金

好市多舊電子產品折價方案 讓你多攢些購物金
紐約退伍軍人鎖喉致死案 法官撤銷過失殺人指控

紐約退伍軍人鎖喉致死案 法官撤銷過失殺人指控