我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這些科技富豪身價在大選後縮水 黃仁勳是其中之一

澳門賭場大亨陳榮煉最終判決出爐 安以軒夫關13年罰2.3億美元

常聽演唱會、唱KTV、戴耳機 恐致年紀輕輕就聽損

林則澄
長期處在噪音環境，是近年導致年輕人聽損的主要因素之一，像常去演唱會、KTV、電影院以及戴耳機聽音樂的習慣，都是危險因子。(圖╱123RF)
長期處在噪音環境，是近年導致年輕人聽損的主要因素之一，像常去演唱會、KTV、電影院以及戴耳機聽音樂的習慣，都是危險因子。(圖╱123RF)

聽損不只發生在老年族群，年輕人也容易因為工作、興趣、習慣而導致聽力退化。

世界衛生組織（WHO）將聽力受損的程度分為四個等級，聽力損失小於25分貝者為正常，若在26至40分貝為輕度、41至60分貝為中度、61至80分貝為重度，大於80分貝為極重度。

台灣振興醫院耳鼻喉部聽覺科主任力博宏表示，聽損分為感音神經性聽損、傳導性聽損、混合性聽損，其中感音神經性聽損是內耳或大腦聽覺中樞神經問題；傳導性聽損源於外耳或中耳的構造異常或損害；混合性聽損則為感音神經性聽損、傳導性聽損的結合。

力博宏說，人類大腦必須在五歲前接收到聲音的刺激，否則無法發展語言，因此患有嚴重聽損的幼兒須在五歲前植入人工電子耳，並搭配語言治療，往後才能說話。

聽力每惡化10分貝 失智風險增

後天性聽損則為胎兒出生後，因種種原因導致的聽障，包括腦膜炎、中耳炎、肺炎、麻疹等病毒感染，或因為外力受傷、噪音刺激、精神壓力、食品藥物作用及最常見的老化。力博宏表示，一般來說，男性45歲、女性55歲開始，聽力會開始明顯退化。

英國的《刺胳針》（The Lancet）醫學期刊指出，失智症的12大危險因子包括：頭部受傷、聽力受損、年幼失學、吸菸、飲酒過量、憂鬱、社交疏離、肥胖、高血壓、糖尿病、空氣汙染、缺乏運動。其中聽力受損每惡化10分貝，失智症風險就會增加。

長處噪音環境 聽力提早退化

新生兒通常可由篩檢發現聽損，但有些後天因素造成的聽損則不易被發現。力博宏說，長期處在噪音環境，是近年導致年輕人聽損的主要因素之一，像是在工地、聲樂場所工作的職業傷害，就會使聽力提早退化；另外，常去演唱會、KTV、電影院，與戴耳機聽音樂、看影片的習慣也是危險因子。他建議，不要過度沉溺這類噪音環境中，也別輕忽平時的微小病灶，像感冒、發燒，都有可能造成聽力損失。

部分的傳導性聽損，如耳垢阻塞、耳膜穿孔、中耳炎、腫瘤，若症狀較輕，有可能透過手術、藥物等醫療途徑改善或恢復聽力。

若為身體機能老化，導致不可逆的聽損，只能透過矯正盡可能恢復聽力，關鍵就是配戴助聽器或手術植入電子耳。

力博宏說，聽損患者若可聽到70分貝以下的聲音，可配戴助聽器。助聽器是類似麥克風的輔具，可透過擴大聲音幫助配戴者聽見細微的聲音。

人工電子耳 術後24小時可開機

至於人工電子耳手術方式，是於耳後腦殼經微創手術打開約2.5公分傷口，將電極順著耳蝸的形狀植入耳蝸，並利用耳朵外的聲音處理器接收聲音，再以電訊號方式經聽神經傳至腦幹，重新建立傳導途徑。因手術傷口小，可讓人工電子耳於24小時內開機，加快聽損幼兒語言復健的時間。

除了幼兒，成人也可能因耳蝸絨毛細胞受噪音傷害造成聽損；服用抗生素、癌症化療藥物及治療肺結核等耳毒性藥物，或是暴露於有害重金屬等，都可能造成雙耳全聾，必須植入人工電子耳。

各種聲音分貝 圖╱123RF
各種聲音分貝 圖╱123RF

刺胳針 電影院 癌症

上一則

聽損攸關失智未必是老化 把握黃金治療期

下一則

冷凍披薩、餅乾等超加工食品吃多 易變胖又傷腦

延伸閱讀

花公帑辦個唱、買禮物送親友 許銘春、謝宜容列貪汙被告

花公帑辦個唱、買禮物送親友 許銘春、謝宜容列貪汙被告
大罷工鐵桶噪音、環境髒汙 金山高端酒店均降1.5顆星

大罷工鐵桶噪音、環境髒汙 金山高端酒店均降1.5顆星
趙詠華最浪漫演唱會 1月25日洛城募款

趙詠華最浪漫演唱會 1月25日洛城募款
竇靖童開演唱會 王菲這「3個男人」都來了

竇靖童開演唱會 王菲這「3個男人」都來了

熱門新聞

牙醫師建議，食物與口腔中的細菌產生的酸性物質，反而更傷琺瑯質，建議如果可以在飯後30分鐘內清潔牙齒，是最佳的選擇。示意圖。(本報系資料照)

吃完飯半小時才能刷牙？ 醫：等產生酸再刷更傷琺瑯質

2024-11-24 10:52
同一種處方藥，因藥物計畫和居住地不同，價格可能差異高達數千元。圖為大型連鎖藥房CVS在曼哈頓的商店。(路透)

紅藍卡之亂 同款處方藥價差高達數千元

2024-11-26 20:17
醫師示警，有些營養補充劑不能一起吃。維他命示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Nataliya Vaitkevich）

這些營養補充劑不能一起吃 抵銷吸收還傷害內臟

2024-11-28 20:00
老人味不是每個人都會有。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mathias Reding）

過40歲「飄老人味」消不掉？ 喝1種茶有效改善

2024-11-21 19:20
營養師推五種水果保護心血管。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Skyler Ewing）

營養師激推五樣水果有益心臟 吃它熱量低還飽腹

2024-11-26 19:32
醫師列舉了「癌前十大警訊」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@JESHOOTS.com）

不是一天形成的 醫分享癌前十大警訊「立即就醫」

2024-11-22 19:20

超人氣

更多 >
研究亞裔美國人未抽菸得肺癌趨勢的華裔教授也成病例

研究亞裔美國人未抽菸得肺癌趨勢的華裔教授也成病例
不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去

不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去
走線客專題／走線客心惶惶…律師：做最壞打算 再做最好準備

走線客專題／走線客心惶惶…律師：做最壞打算 再做最好準備
曝光 賀競選團隊：內部民調一直落後川普 從未領先

曝光 賀競選團隊：內部民調一直落後川普 從未領先
山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了

山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了