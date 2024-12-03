鼻過敏嚴重合併鼻中膈彎曲 上呼吸道重建助好孕

醫師提醒，有嚴重鼻過敏者如果想懷孕，孕前治療很重要，要注意營養攝取，常見誘發過敏的海鮮或芒果等食物都應該忌口；示意圖。（圖／123RF）

有過敏史的懷孕婦女，最擔心因荷爾蒙作用關係，出現妊娠性鼻炎，增加孕期不適！1名24歲的新婚女子有備孕計畫，但本身有嚴重鼻過敏，因鼻塞關係經常張口呼吸，晚上容易打呼睡不好，經多項檢查後，不僅監測出過敏原，也發現患有鼻中膈彎曲，且鼻黏膜腫脹到塞住鼻腔，幾乎無空間放入內視鏡，睡眠檢測 結果1小時就有300秒停止呼吸，診斷為重度型的呼吸道阻塞病變，合併有全身重度缺氧現象。

台灣弘光耳鼻喉科院長、中山醫院耳鼻喉科主任醫師、博仁綜合醫院耳鼻喉暨頭頸部外科主任許文龍醫師描述，該名患者因過敏導致鼻塞、打噴嚏，且黑眼圈明顯、有異位性皮膚炎等等情況，安排一系列檢查，包括：抽血、照X光、內視鏡、睡眠檢測、內視鏡等，抽血檢測過敏原才發現，患者對於灰塵、塵蟎、蟑螂、部分海鮮等物品皆有過敏反應。

從X光片顯示，患者鼻中膈明顯彎曲，許文龍醫師解釋，鼻中膈主要由軟骨、硬骨、基座骨所組成，3者本該位於一直線，然而人體頭部會發育到16歲，若過程中有受傷、碰撞，或因過敏黏膜功能不好，造成鼻腔壓力扭曲，鼻中膈結構有異，恐影響呼吸順暢度。

透過內視鏡檢查，發現患者鼻子黏膜腫大導致鼻孔塞住，不只影響呼吸狀況，更喪失嗅覺，且容易有不明原因頭痛，這些皆為過敏造成的鼻竇症狀。許文龍醫師說明，人體有四對鼻竇，分別分布在眼睛的上面、下面、旁邊、後面，鼻竇開口位於鼻腔中，需要維持空氣流通，才能減輕顱骨的重量。然而患者鼻黏膜腫脹阻塞，鼻竇造成負壓形成了負壓式的鼻竇炎，才容易產生頭痛現象。

鼻塞症狀除了影響日常呼吸習慣，患者在晚上睡覺會不自覺嘴巴打開，導致喉嚨乾痛，睡眠不安穩，白天容易精神差、沒有力氣，呈現缺氧現象。許文龍醫師指出，透過睡眠檢測，發現患者1小時裡有300秒會停止呼吸，也觀察到血中含氧濃度平均為92%、最低曾一度掉到68%，一般含氧濃度低於85%者，即為重度缺氧。

過敏、鼻中膈彎曲影響懷孕？

許文龍醫師強調，若本身有過敏、鼻中膈彎曲等問題，都會影響到身體狀況，尤其年輕女性若有懷孕計畫，應早期介入治療，以免孕期中因荷爾蒙改變，導致鼻黏膜腫脹厲害引發其他不適症狀。

許文龍醫師表示，針對患者狀況，也建議在懷孕前調整上呼吸道症狀，因此安排入院進行手術，治療上主要利用內視鏡、無線電波治療器等，修正鼻中膈位置，並解決鼻黏膜腫脹問題，手術中再針對傷口及鼻黏膜位置採取HA、PRP治療，術後3天便可回家休養。

從門診追蹤2週的狀況來看，患者鼻腔中較不好、無彈性的黏膜完全脫落，而新生黏膜長出後不僅較有彈性，血管靈敏度也提高，同時術後鼻道空間加大，鼻竇通氣情況改善，呼吸、嗅覺恢復正常，晚上睡覺不再呼聲隆隆，睡眠品質變好，白天精精神抖擻，2個月治療後即可順利備孕。

許文龍醫師提醒，透過治療改善過敏併發症 以後，日常飲食習慣、居住環境等方面仍需要多注意，建議抽血檢驗過敏原，常見誘發過敏的食材如蝦、蟹等海鮮，奇異果、芒果等水果，牛奶、雞蛋 等，都應忌口；生活上也要避免觸黴菌、塵蟎、蟑螂、小動物、花粉等常見過敏原，同時可藉由運動促進血液產生氧合血紅酵素，改善血液循環，以降低鼻黏膜腫脹的發生。（https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=64975）