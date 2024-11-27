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不想經常便祕 除了曬太陽、喝溫水 還要做這1件事

編譯莊瑞萌
喝溫水能刺激腸胃蠕動，幫助身體腸道暢通，甚至還能啟動消化系統；示意圖。（圖／123RF）
喝溫水能刺激腸胃蠕動，幫助身體腸道暢通，甚至還能啟動消化系統；示意圖。（圖／123RF）

一位加拿大知名的自然醫學醫師建議，民眾如果不想為便祕問題所苦，做到曬太陽、喝溫水以及每天吃早餐等三件事，就可以達到幫助身體腸道暢通的目的。

據每日郵報（Daily Mail）報導，經常在社群媒體上發表健康與排便問題的醫師寶寧（Janine Bowring），分享如何避免便祕的三項絕招。她建議的第一招相當容易做到，也就是「每天吃早餐」。她說，「讓生理時鐘與自然同步，對於促進正常的腸胃蠕動非常重要。」密西根大學（The University of Michigan）專家也指出，每天吃早餐確實有助於保持腸道健康，因為實際上，固定時間進食時，腸道的功能最為健康。

她的第二項建議則是曝曬天然的戶外陽光，特別是一早起床後。她說，「一定要到戶外，如果不能外出，那就打開窗戶、坐在附近，讓皮膚能曬到更多陽光。」

這項建議也與《前沿微生物學》（Frontiers in Microbiology）2019年的研究不謀而合，因為該發現適量曝曬陽光有助於增加腸道微生物的多樣性。至於擁有健康的腸道微生物相當重要，會攸關於整體健康，例如消化以及免疫功能等。

最後她則建議一天當中一定要喝溫水。根據健康線上（Healthline）報導，喝溫水能幫助消化，甚至還能啟動消化系統。寶寧醫師指出，「也可以加一些新鮮擠壓的檸檬汁，全天目標是喝大約十杯的溫水。」她並建議，「也可以喝無咖啡因的草本茶，這將有助於刺激身體的蠕動作用，並幫助糞便在消化道中的移動。」

便祕 咖啡 社群媒體

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