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「平均3秒就1人」失智症及早治療 可延緩退化5-8年

楊孟蓉
醫師提醒，新藥問世，顯示失智症早期診斷及治療相當重要，有助延緩退化；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，新藥問世，顯示失智症早期診斷及治療相當重要，有助延緩退化；示意圖。（圖／123RF）

2017-2025年世界衛生組織（WHO）全球失智症行動計畫指出，全世界每年約有990萬人罹患失智症，平均每三秒就有一人。隨著阿茲海默症新藥的問世，更凸顯失智症早期診斷及介入治療的重要性，至少可以延緩失智症退化五至八年。

台灣一森診所記憶健腦中心、台北榮總神經內科醫師王培寧表示，近幾年失智症在診斷工具和治療上都有新的突破，失智症如果能提早發現，並且在病程早期就服藥，加上其他非藥物的治療，可以停留在早期階段大約五到八年，對於病人的生活品質以及減輕家人的照顧負擔有很大幫助。

正子掃描 有高準確性

目前較新的診斷方式主要有兩種，一種是類澱粉斑的「正子斷層掃描」（PET），因為類澱粉斑是屬於阿茲海默症早期的病理變化，會在大腦產生特殊病變，如果自覺已經有症狀，而且大腦影像檢查發現有類澱粉斑，後續認知功能持續退化的機率高，速度也較快，因此正子斷層掃描具有高準確性；另一種則是「血液檢測」，透過檢測血液中的類澱粉以及濤蛋白的濃度，也可診斷阿茲海默症。

不只是阿茲海默症，其他類型失智症的診斷也在發展當中，主要也是利用腦部造影和血液檢測的方式來進行。

新藥問世 治輕度失智

王培寧指出，以前會覺得被診斷出早期失智症，卻沒有任何有效的藥物可治療，只能提醒患者調整生活或是運用非藥物處方箋來延緩失智症退化，但近兩年，美國食品藥物管理局（FDA）已經通過兩種去除類澱粉斑的藥物，這兩種藥都是針對輕度認知障礙或輕度失智症做治療，也就是趁著症狀還很輕微時服藥，如果病程已是中期或晚期，阿茲海默症的病理變化很明顯，例如神經細胞死亡比例太高或是發炎反應已經太嚴重，此時給藥就起不了作用。

「早期篩檢、早期診斷非常重要。」王培寧強調，有些患者例如高學歷背景的病患，會想辦法掩蓋自己的失智症狀，反而錯過早期治療的黃金時期，所以還是要勇敢循著正規管道就醫。

遠離失智 多動腦活動

 

要遠離失智症威脅，許多失智症徵兆必須注意。王培寧說，從走路姿勢可判斷失智症風險，大腦的疾病會影響動作的功能和速度，造成步態上有些變化；最新研究也提到視力、聽力退化會提高失智症風險，因為該有的聲音或視覺的刺激不夠，而加速大腦退化，尤其中老年人常發生視力和聽力問題，過去沒有特別重視，現在應該正視，其實很容易改善，民眾不要輕忽。

如何預防失智症上身？王培寧強調，民眾在日常生活中應留意慢性病的控制、多動腦、多活動等。在運動方面，要結合有氧運動跟肌力運動；飲食方面，可採行地中海型飲食、麥得飲食；多參與適合自己的社交活動，趨吉避凶，遠離失智症風險。

醫師提醒，失智症早期篩檢、早期診斷非常重要，有些高學歷背景的病患，會想辦法掩蓋自...
醫師提醒，失智症早期篩檢、早期診斷非常重要，有些高學歷背景的病患，會想辦法掩蓋自己的失智症狀，反而錯過早療的黃金期；示意圖。（圖／123RF）

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