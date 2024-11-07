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54歲男胸口悶 誤認是胃食道逆流 誰知竟是心肌梗塞

劉明岩
醫師表示，胃食道逆流也會有胸悶或是火燒心的症狀，但若合併冒冷汗、呼吸喘、左肩左手臂左牙齦牽連痛的症狀，就要小心可能是心肌梗塞。示意圖。（圖／123RF）
醫師表示，胃食道逆流也會有胸悶或是火燒心的症狀，但若合併冒冷汗、呼吸喘、左肩左手臂左牙齦牽連痛的症狀，就要小心可能是心肌梗塞。示意圖。（圖／123RF）

54歲鄭姓男子突然覺得胸口悶悶有點壓迫感，原以為只是胃食道逆流小毛病，就近前往診所卻突然臉色發白昏倒，幸好診所醫護即時以心肺復甦術（CPR）及AED（體外去顫器）電擊急救，轉送台灣員林基督教醫院，發現是心肌梗塞，動用葉克膜搶回一命。

鄭男（左二）經過台灣員林基督教醫院醫療團隊成功救治後，心臟外科醫師李宗勳（左一）...
鄭男（左二）經過台灣員林基督教醫院醫療團隊成功救治後，心臟外科醫師李宗勳（左一）、院長李國維（左三）及心臟內科醫師鐘元佑（右1）共同送上祝福。（圖／台灣員林基督教醫院提供 ）

台灣彰基醫學中心表示，鄭男到達彰基體系員林基督教醫院急診時，醫師立即啟動葉克膜團隊，15分鐘內成功置入葉克膜管路後轉往心導管室，發現他有3條致命的冠狀動脈阻塞，員基心臟內科團隊打通血管置放支架，在急重症照護下，順利與死神拔河成功出院。

員基急診室主任李旭雲醫師表示：胃食道逆流也會有胸悶或是火燒心的症狀，但若合併冒冷汗、呼吸喘、左肩左手臂左牙齦牽連痛的症狀，就要小心可能是心肌梗塞。尤其現在天氣轉變大，血管收縮厲害，有慢性心血管疾病或家族史的患者，需提高警覺。

員基表示，急性心肌梗塞除了大家所知的心導管處理外，不少嚴重的案例也甚至需要葉克膜維生，病人若合併休克、致命心率、心搏過慢或有多重疾病等因素，這項技術可以為病人爭取進一步處置的時間，提高存活機會。

重獲新生的鄭男表示，因長期抽菸喝酒，竟然導致心血管嚴重阻塞，一度失去生命，此次由衷感謝員基醫療團隊全力搶救，從鬼門關將他搶救回來，讓他深刻認識到健康的重要，未來將會戒除不良嗜好，好好珍惜這奇蹟般的第二人生。

心血管疾病

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