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醫藥百科／貧血背後原因多 從缺鐵到癌症…別輕忽疲累

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醫師提醒，貧血也有可能是癌症，別小看疲累；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，貧血也有可能是癌症，別小看疲累；示意圖。（圖／123RF）

頭暈、疲累、爬山運動、體力不繼，都有可能是貧血徵兆。臺北市立聯合醫院忠孝院區血液腫瘤科主任簡采汝指出，嚴格說來，貧血只是一種表徵，背後原因多元，醫學上可以區分是大球性貧血或小球性貧血，並因為年紀，表徵不同，背後原因不同，需要應對方式亦不一樣。

▸小球性貧血：如年輕女性，常見因為月經過多或異常的缺鐵性貧血。沒有足夠的鐵，身體就不能產生足夠的血紅蛋白，而血紅蛋白是紅血球內的一種物質，負責將氧氣輸送到各種組織和器官。其他引起缺鐵性貧血的原因還包括：處於快速成長階段的兒童和青少年以及孕婦；不均衡的素食者；老年人：因攝入不足和各種慢性病。此外慢性胃潰瘍，痔瘡出血及急性外傷血液流失也會有缺鐵的情況發生。

▸巨球性貧血：若檢驗數值中平均紅血球容積（Mean corpuscular volume, MCV）大於正常值（81~100 fL），表示紅血球體積偏大，可能是缺乏葉酸或是維生素B12導致的巨球性貧血。其中若是維生素B12缺乏導致的巨球性貧血，可能還會影響中樞神經和腦神經病變，引起惡性貧血（Pernicious anemia）。維生素B12缺乏的可能原因則包括，不夠均衡的素食，胃切除患者缺少位內分泌內在因子及老年人因為胃萎縮。其他引起葉酸缺乏情況包括長期酗酒，某些藥物干擾葉酸吸收，例如治療癲癇藥物及某些化療藥。

▸正球性或混和型貧血：有些患者的貧血不只一種原因，比方甲狀腺亢進合併胃潰瘍，或月經過多又素食，或者地中海貧血加上痔瘡，年紀老或慢性腎臟病合併骨髓再生不良等，此時的貧血比較複雜，就需要血液專科醫師進一步檢查。

▸特殊疾病：如內分泌疾病，或癌症患者。其實不少的癌症初期會以貧血來表現，例如胃癌，大腸癌，胰臟癌，淋巴癌，多發性骨髓瘤等。患者初期可能未必有腫塊壓迫的效應（mass effect），只是單純覺得疲累，愛睏，有些患者也許不以為意，覺得是工作或生活壓力過大，及至某次體檢，或者真的體力不堪時才就醫，就醫初期又因為初期就醫科別未必直接對應而重複輾轉就醫才發現。

簡采汝說，門診日前便接受一骨科會診患者因為下背痛，脊椎壓迫性骨折入院手術固定，後發現貧血及糞便潛血反應陽性，進一步發現有胃潰瘍，更進一步骨髓檢查發現有多發性骨髓瘤，如此一層一層分析治療，先將脊椎手術固定，胃潰瘍投藥，申請標靶藥物治療多發性骨髓瘤。現已血紅素穩定，也不再反覆的骨折，因此釐清潛藏貧血的原因非常重要。若是只治療淺層，僅投與鐵劑或潰瘍治療，忽略多發性骨髓瘤的治療，則貧血非但無法根治，癌症錯過治療良機而加重就遺憾了。另一患者因為頭暈發現貧血，經詢問後發現大便習慣改變，進階檢查後發現是大腸癌。目前大腸癌治療後貧血也隨之改善。

此外，有一些純粹血液科疾病，如骨髓再生不良貧血等，也常常合併內科疾病同時出現，特別是中年以上患者，有些反覆感染，有些經基礎貧血及內科治療但仍貧血不癒者，則需要進行骨髓穿刺檢查，骨髓穿刺檢查和脊隨穿刺（抽龍骨水）是不一樣的，民眾不需要聽到要做骨髓穿刺就過於緊張。在必要時釐清造血器官骨髓的問題有助於了解貧血原因，況且，如今醫療進步，很多疾病即使是癌症，或慢性白血病，淋巴癌，再生不良貧血等，都已經有相對應標靶藥物可以使用。最可怕的莫過於忽略自身的貧血潛在原因，錯失診斷及治療。

簡采汝呼籲民眾，不要小看疲累，走路喘，及覺得自己本來就輕微貧血，而忽略了進一步診治的必要。貧血只是徵兆，長期不癒，合併體重下降，身體腫塊，骨頭痠痛，排便習慣改變等症狀時，切記尋求血液腫瘤科進一步諮詢。好及早釐清診斷，對症治療。https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=64646

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