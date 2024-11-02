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幼年長水痘 成年或罹患帶狀皰疹

李宗祐
醫師提醒，小時候得過水痘，水痘帶狀皰疹病毒會終生潛伏在體內，長大後免疫功能較差時，潛伏的病毒就會伺機活化；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，小時候得過水痘，水痘帶狀皰疹病毒會終生潛伏在體內，長大後免疫功能較差時，潛伏的病毒就會伺機活化；示意圖。（圖／123RF）

58歲邱姓婦人因後腰部位疼痛多天並伴隨著灼燒感，至台灣台中榮總嘉義分院就醫。經家醫科醫師蒲柏瑞診斷，婦人是帶狀皰疹感染，幸好及早就醫，經抗毒藥物治療並休息安養後，已經康復。醫師蒲柏瑞表示，依據適當年齡施打帶狀皰疹疫苗，能有效預防。

蒲柏瑞表示，醫學名稱為「帶狀皰疹」，就是「皮蛇」或「飛蛇」。以台灣為例，根據衛福部疾管署研究計畫報告指出，得到帶狀疱疹的機率是32.2%，而50歲以上的患者併發帶狀疱疹後神經痛比率約為28%，愈高齡者出現皰疹後神經痛機率越愈高。一生中至少有三分之一的機會，會得到帶狀皰疹，因為小時候得過水痘，水痘帶狀皰疹病毒就會終生潛伏在體內的神經節裡，等到年紀大或是身體免疫功能比較差，無法抑制病毒時，潛伏的病毒就會伺機活化。

蒲柏瑞說明，帶狀皰疹特徵為沿著皮膚感覺神經分布，出現單側、疼痛、水泡性的皮疹，但在皰疹出現前數天就可能有灼熱、感覺異常，輕微發燒、全身倦怠等前驅症狀，數天至數星期內會在發紅之表皮上長出內容物清澈之水泡；神經痛的感覺常被描述為具燒灼感、刺痛、麻痛等，情況嚴重時，連衣服摩擦到皮膚都會感到異常疼痛，若覺得自己有皮膚灼熱、感覺異常的前驅症狀，不要掉以輕心，若出現半邊神經痛和小水泡的皮疹，一定要及早就醫治療。

蒲柏瑞建議民眾經由適當的運動、規律的生活以及飲食均衡來提升自己的免疫力，是預防皰疹發生的良方。

蒲柏瑞表示，台灣皮膚科醫學會建議Shingrix帶狀皰疹疫苗接種對象為50歲以上的成人，及18歲以上有免疫、代謝、血液性疾病、HIV感染者及罹患惡性腫瘤等高風險族群；此外感染過帶狀皰疹的人，未來仍有可能再次感染，建議可在感染半年後施打疫苗；不適合接種族群為對疫苗成分曾發生嚴重過敏反應、發燒中、懷孕或哺乳期婦女。另外，根據適當的年齡施打帶狀皰疹疫苗，也能有效預防帶狀皰疹的產生。

台中榮總嘉義分院家醫科醫師為患者診療。（圖／台中榮總嘉義分院提供）
台中榮總嘉義分院家醫科醫師為患者診療。（圖／台中榮總嘉義分院提供）

疫苗 腫瘤 免疫力

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