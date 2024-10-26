胃癌、大腸癌齊篩 癌發生率降3成

醫師提醒，藉由糞便抗原檢查，篩檢大腸癌時一併篩檢幽門螺琁桿菌，可掌握治癒先機；示意圖。（圖／123RF）

胃癌早期大多數的病人不會有症狀，以台灣為例，名列10大癌症 死因第8位，而最主要致癌 原因即是幽門螺旋桿菌。台大醫院近期發表全球首創的胃癌、大腸癌整合篩檢模式，成果刊登於頂尖期刊JAMA。

研究團隊指出，藉由糞便抗原檢查，民眾在篩檢大腸癌時一併篩檢幽門螺琁桿菌，可大幅提升民眾受檢意願。

台大醫院醫學研究部副主任李宜家說，幽門桿菌帶菌沒有明顯症狀，臨床上常見有症狀才就醫，常延誤治癒先機。台大醫院與彰化縣衛生局合作，2012年起試辦二合一糞便篩檢計畫，在現行台灣國健署大腸癌篩檢計畫中，讓民眾在糞便潛血篩檢時，一併接受幽門桿菌抗原檢查，其準確率與傳統的呼氣篩檢相同，達95%。

傳統胃癌必須靠胃鏡檢查，普及率不高，有需要的民眾未必願意受檢。李宜家說，二合一的篩檢模式，提升民眾篩檢參與率達14%，相同族群若使用此模式邀請民眾篩檢，可降低21%為癌發生率，實際受檢的民眾，則可降低32%胃癌發生率，與28%大腸癌死亡率，民眾同時受惠避免二種癌症風險，可謂一舉兩得。