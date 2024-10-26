婦人常摔破碗碟 一查患了類風濕關節炎

類風濕關節炎常侵犯手部的掌指關節、近端指間關節，以及腕關節，如有兩個以上的關節持續腫脹、疼痛、僵硬、無力或是活動度受限達6周以上，千萬別輕忽；示意圖。（圖／123RF）

台灣一名42歲家庭主婦最近手指關節 腫痛無力，盛裝飯菜時經常摔破碗碟。醫師診斷，婦人罹患類風濕關節炎而不自知，且超音波發現不但她多個手指關節有關節炎，連兩手的腕關節都發炎了，所幸經免疫藥物治療，才緩解痛苦。

台灣澄清醫院中港院區免疫風濕科醫師孟家駒說，婦人原本以為，自己只是兩手中指和食指有腫痛無力的感覺而已，不以為意，偶爾到藥局 買止痛藥吃吃，雖然有一定的止痛效果，但經常反覆發作。這樣持續了一年多，直到最近因頻頻摔破碗碟，心生害怕，才求診。

孟家駒說，經由身體檢查、按壓患者手部各關節，發現多隻手指的掌指關節、近端指間關節、兩手的腕關節都有腫脹、疼痛的情形，再經抽血檢查，發現類風濕因子陽性、發炎指數偏高。且超音波檢查後發現，雙手的五5個掌指關節、兩個近端指間關節、兩手的腕關節都有發炎的情形，符合類風濕關節炎的典型特徵，證實她罹患了類風濕關節炎。

他說，手部的掌指關節、近端指間關節、腕關節，是類風濕關節炎常見的侵犯部位。醫學統計，女性和男性罹患類風濕關節炎的比率是3：1，且以30歲到60歲的女性居多，致病的原因除基因外，可能與抽菸、牙周病、感染後導致的免疫功能失調有關。患者服用免疫調節藥物後，手指關節和腕關節的疼痛無力現象獲得很好的改善，可以安心做飯炒菜，不再摔破碗碟。

孟家駒說，如有兩個以上的關節持續腫脹、疼痛、僵硬、無力或是活動度受限達6周以上，尤其雙手關節同時出現症狀，千萬不可輕忽，須儘快尋求醫師診療。對已罹患類風濕關節炎者，關節疼痛時應多休息，減少患部關節過度彎曲，當症狀緩解後，需避免大角度活動、避免手指負重過大。早上起床需先做適度關節活動後，再進行日常工作。