肘關節骨折 雙軸固定手術恢復快 可避免復健緩慢、疼痛後遺症

台中市長安醫院骨科醫師趙子鎔（左）說，患者左側遠端肱骨粉碎性骨折，如果沒有即時復位，短期會出現手肘活動受限。（圖／長安醫院提供）

一名78歲男性走樓梯時不小心踩空跌落，左手肘撞擊地面，經醫師診斷，確是為肘關節 粉碎性骨折。所幸經立即施以「微創復位雙軸固定手術」，目前手肘活動度已經恢復如初，可以輕鬆的洗臉、梳頭、甚至背部抓癢，未因骨折產生種種後遺症。

台灣台中市長安醫院骨科 醫師趙子鎔說，患者左側遠端肱骨粉碎性骨折，這類骨折常見於骨質疏鬆病患，原因包括跌倒時手肘著地或是車禍等強烈撞擊。如果沒有即時復位，短期會出現手肘活動受限，長期則可能造成創傷後關節炎、神經損傷，甚至前臂到手掌出現麻木及萎縮。

此外，骨折初期還要注意手臂腔室症候群風險，可能會導致肌肉血管神經壞死，必須格外謹慎處理。

為了讓患者的手肘盡快恢復正常，趙子鎔以鈦合金鋼板和健保 鋼板，進行「微創復位雙軸固定手術」不同於傳統的大範圍切開手術，並不會大量破壞肌肉組織，而是通過肌肉間的小縫隙進行關節面復位，不僅能保留更多的肌肉附著點和結構，還能縮短患者的恢復時間。

趙子鎔說，過去常用單軸鋼板進行固定，但穩定性較差、容易鬆脫，術後需保護四到六周才能開始復健，這段時間手肘往往會變得僵硬，導致後期復健庝痛且進步緩慢。

相比之下，雙軸鋼板的固定強度更高，還能抵抗手肘扭轉的力量，術後隔天便可以開始復健。一個月後，患者的左手手肘活動度幾乎與右手無異，兩個月後，已能輕鬆完成日常生活中的動作。

他說，老年人尤其是骨質疏鬆患者，要特別注意預防跌倒。平日應多吃深色蔬菜水果、多曬太陽，並規律運動維持肌力。如果不幸發生骨折，先用三角巾固定患肢，避免晃動，同時冰敷減少腫脹，並盡快就醫，才能獲得最佳的治療效果。