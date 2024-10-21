爬二樓突心絞痛 醫緊急替他打通血管解除危機

心絞痛隨著飲食習慣及抽菸等因素，年齡層有降低趨勢，有三高問題的人，更是心血管狹窄高風險族群；示意圖。（圖／123RF）

台灣一名35歲新手爸爸日前抱著小孩上樓換尿布，才走到二樓就感到胸悶、心絞痛。休息後狀況雖好轉，但就醫後，心電圖檢查後發現波形現異常，經安排心導管支架手術，順利打通阻塞80%的「左後迴旋支」血管，才解除危機。

台灣亞洲大學附屬醫院心臟內科醫師朱永譁說，冠狀動脈位在心臟表面，負責供應心臟血液與養分，一旦發生狹窄或堵塞，血液與養分就不易通過，連帶會造成心臟缺氧而引發心絞痛，甚至發生急性心肌梗塞，進而導致心臟肌肉壞死、心臟衰竭，甚至猝死，也就是所謂的「冠心病」。

以這名患者為例，雖然年紀很輕，但菸齡卻長達10多年，且體重高達90公斤，本身有三高 問題，原本就屬於心血管狹窄高風險族群。雖然一開始心電圖是正常，但運動心電圖卻出現異常波段，才會出現「心臟缺氧」前兆，於是安排心導管檢查，確認為左後迴旋支阻塞達80%，決定置放支架。

朱永譁說，心絞痛的典型症狀包括胸部緊縮感或疼痛，有如被重物壓迫一般，經常也會伴隨著呼吸困難、胸悶等症狀，這些症狀通常在靜止狀態下會有所緩解。但隨著病情的加重，症狀也可能變得更頻繁和持久，必須由醫師綜合病史和症狀評估後安排檢查判定，例如心電圖、運動心電圖、心臟灌注掃描、冠狀動脈造影等，檢查血管是否有阻塞。

根據統計，心絞痛最常見有4個常見時間點，分別是運動、吃飯、情緒波動以及天氣變化時。原本應屬於50歲以上中高年齡族群的心血管疾病 ，近年來隨著飲食習慣、個人作息以及抽菸等因素，導致出現心絞痛的年齡層有降低趨勢。

他說，並非有心絞痛症狀都必須安排手術，若血管阻塞小於70%時，會建議先以藥物治療為主。除非藥物治療效果不佳，或者患者本身體況難以改變，才會建議安排做心導管檢查，後續再評估執行心導管氣球 擴張術或放置心血管支架，避免病情持續惡化。