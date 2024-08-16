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胃食道逆流恐癌化 中醫治療關鍵4點

記者萬于甄
廖殷梓提醒，胃食道逆流很常見，但容易降低生活品質且有癌化風險，呼籲民眾務必積極治療，圖為門診示意圖。（圖／安南醫院提供）
廖殷梓提醒，胃食道逆流很常見，但容易降低生活品質且有癌化風險，呼籲民眾務必積極治療，圖為門診示意圖。（圖／安南醫院提供）

胃食道逆流可謂現代人常見的文明病，台灣台南市立安南醫院中醫部醫師廖殷梓說，診間常聽聞病人詢問「醫生，我覺得喉嚨卡卡、胸口熱熱的，為什麼？」這就是典型的胃食道逆流症狀，俗稱「火燒心」，胃食道逆流雖很常見，但卻因容易降低生活品質，更具有癌化風險，呼籲民眾務必積極治療。

廖殷梓表示，胃食道逆流是指胃中內容物逆流到食道，進而引發的症狀，且因胃食道逆流難以根治，一旦停藥便容易復發，不僅嚴重影響生活品質，更可能導致巴洛氏食道及食道腺癌，因此建議積極治療。

她提到，胃食道逆流診斷以臨床症狀為主，目前西醫治療方式包含改變飲食和生活方式、藥物治療，若無效才考慮手術，不過，臨床上常有病人因西藥治療效果不佳、無法耐受副作用或反覆發作，轉而尋求中醫治療。

胃食道逆流在生活上可應用簡單的穴位按摩緩解症狀，像是內關穴、足三里穴等。圖為內關...
胃食道逆流在生活上可應用簡單的穴位按摩緩解症狀，像是內關穴、足三里穴等。圖為內關穴。（圖／安南醫院提供）

廖殷梓說，在中醫來說，胃食道逆流發病主因是脾胃虛弱，病機為胃失和降、胃氣上逆等，治療會以調脾胃、肝膽之氣機升降為主，如旋覆代赭石湯、半夏瀉心湯、加味逍遙散等；中醫治療優勢在於副作用少、可舒緩情緒壓力、降低復發率，並根據病人體質標本同治。另外，生活上也可應用簡單的穴位按摩緩解症狀，像是內關穴、足三里穴等。

廖殷梓強調，胃食道逆流惟有藥物、飲食、生活、情緒調整4點關鍵多管齊下、積極治療，建議飯後避免立刻躺下、睡覺時可將床頭抬高或向左側睡、避免穿太緊的衣服、少做彎腰動作等；飲食上則應避免暴飲暴食和刺激性食物，平時則保持心情愉快、放鬆，才有機會讓身體恢復健康。

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