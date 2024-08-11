甲狀腺癌 尿檢可提早5、6年發現復發趨勢

甲狀腺癌患者罹癌後追蹤，可利用尿液檢測發現異狀；示意圖。（圖／123RF）

甲狀腺癌患者罹癌後追蹤，目前採抽血檢測 血清甲狀腺球蛋白，以確認患者是否有癌症 殘留或復發。台大醫院內科部副主任王治元研究團隊發現，利用尿液中外泌體的甲狀腺球蛋白，可作為甲狀腺癌術後監測生物標記，患者藉由非侵入性的驗尿檢測，即可追蹤甲狀腺癌復發趨勢，此一檢測具高準確度，比傳統方法提早五、六年發現復發跡象，並獲國際專利。

王治元表示，甲狀腺癌患者抽血檢測追蹤前，必須施打促甲狀腺素，不僅病友經濟負擔較重，更是一種侵入性醫療行為，反觀尿液檢測則不具侵入性，有助減少病人不安，利用尿液中的外泌體，可早期檢測出患者甲狀腺球蛋白變化與趨勢，且因尿液中沒有甲狀腺蛋白抗體，在偵測甲狀腺球蛋白胜肽序列時不受干擾，可提升檢測準確度。

以台灣為例，根據國健署癌症登記報告，甲狀腺癌在台灣十大癌症中排名第七，而台灣每年接受甲狀腺手術的患者，超過5000例。

王治元表示，甲狀腺癌病例快速增加，臨床上必須有高效率、非侵襲性、安全性高且檢測簡易的診斷、追蹤指標，而尿液中的細胞外泌體，即是癌症預後指標及治療重要標的。

王治元解釋，外泌體是細胞分泌的物質，大小非常小，僅千萬分之一公分，過去有細胞實驗證實，某些藥物可誘發外泌體變化，與病人預後有關；而外泌體用於甲狀腺癌復發檢測，是以質譜儀技術進行蛋白質定序、定量偵測，其準確度可達99%以上。

台大醫院以臨床試驗方式，透過尿液檢測追蹤多名甲狀腺癌患者預後。王治元指出，一名患者分享尿液檢測的非侵入性特性，讓其感到安心，且該名患者經血液檢查無檢出癌症復發跡象，卻在尿液檢測後發現異狀，進一步以核子醫學檢測發現可能導致癌 症復發的組織，醫療團隊據以調整後續追蹤、治療計畫。

王治元表示，目前該項檢測還未商業化，若要在醫院發展為自費項目，試劑等檢測相關成本並不低；除預後追蹤外，尿液外泌體檢測亦可發展用於早期診斷，未來將尋求與產業界合作，可望減輕病人負擔，讓更多患者受惠。