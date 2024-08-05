吃過期食品 5旬婦「肉毒桿菌」中毒送加護

預防肉毒桿菌中毒，專家提醒，家庭自製醃漬物在食用前應徹底加熱，真空包裝製品也應依標示放在冰箱冷藏；示意圖。（圖／123RF）

台灣一名50多歲女性，具慢性病史，獨居且有食用過期食品習慣，出現腹痛、腹瀉、眼瞼下垂、吞嚥及說話困難、全身無力等神經學症狀至急診，隔天醫師通報採檢送驗，後來確診肉毒桿菌中毒，送加護病房治療。

肉毒桿菌為絕對厭氧的產孢桿菌，其所產生之毒素是致病因子，可造成嚴重的神經性中毒。中毒來源以攝食受肉毒桿菌汙染食物最為常見，其症狀通常於攝食後12至72小時出現，但亦可能於最短2小時，最長8天發生。

台灣疾管署表示，肉毒桿菌中毒多為食入之食品處理或保存不當所致，如家庭自製醃漬 食品或罐頭於製作或包裝過程遭受汙染，加上密閉或真空等缺氧保存環境時，都有可能導致肉毒桿菌中毒。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，肉毒桿菌毒素是一種神經毒，以A型最毒，釋放出可阻斷神經肌肉交界處的神經傳導物質「乙醯膽鹼」，引發致命性的麻痺性疾病，主要症狀為神經麻痺，包括視覺模糊或複視、眼皮下垂、言語障礙、吞嚥困難及口乾。

另外，台北林口長庚腎臟科教授級主治醫師顏宗海表示，蔬菜、豆類、肉類均屬肉毒桿菌毒素高危險食物，其中又以醃製食物更易遭致汙染，導致食物中毒事件。近年來，不少人偏號低鹽、低糖醃製，這讓肉毒桿菌汙染風險大增。

5措施 避免中毒感染

1.煮沸（100℃）加熱10分鐘即可破壞。

2.家庭自製的醃漬食品，食用前應先徹底加熱。

3.真空包裝製品應依標示於冰箱冷藏及保存。

4.蓋子脹起的罐頭或罐頭開罐後聞到有異味，切不可食用。

5.1歲以下的嬰兒，因免疫系統尚未健全且腸道菌叢未發展完全，應避免餵食蜂蜜。

5類食物 中毒風險高

1.豆類占比高，包括發酵豆類、豆腐乳、臭豆腐、真空包裝豆干、素料等。

2.蔬菜、筍絲、螺肉等醃漬物。

3.自行醃漬或發酵的微酸食物、如竹筍或筍乾、燻魚等。

4.麵類、花生，芥菜、香腸等日常食物。

5.罐頭食品。

（本文由「NOW健康」提供）