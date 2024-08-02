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只需稍微改變姿勢 走路可以變中等強度運動

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專家指出，久坐會增加許多慢性疾病和死亡的風險，走路能夠改善心血管系統的健康；示意圖。（圖／123RF）
專家指出，久坐會增加許多慢性疾病和死亡的風險，走路能夠改善心血管系統的健康；示意圖。（圖／123RF）

走路有什麼好處？

當你走路時，你的大肌肉群努力移動全身的重量，你的股四頭肌、大腿後側肌肉、小腿，甚至腹部、二頭肌和肩膀，都利用氧氣來收縮。如果從生理角度來看，這肯定對健康有益。

專家指出，走路可以改善心血管系統的健康。隨著身體器官的供氧量得到改善，心臟病中風、肥胖、代謝症候群、糖尿病、高血壓和高膽固醇的風險都降低了。

2021年的研究顯示，與每天步行少於7000步的人相比，每天至少走7000步的人過早死亡的風險要低50%至70%。另外，2023年的薈萃分析得出的結論是，每天只需進行11分鐘的快走這類中等強度體力活動，就足以降低患心臟病、中風和心臟病等疾病的風險。

專家補充，走路是應對久坐生活方式風險的最簡單方法。一整天多走路，即便不是中等強度的步行也至關重要，因為久坐會增加患有許多慢性疾病和死亡的風險。

光走路就夠運動強度嗎？

根據世界位衛生組織WHO對體力活動的建議，每周應進行至少150分鐘的中等強度體力活動，再加上每周兩次以上的肌肉強化活動。

若按照WHO的標準，經過調整的走路是可以達成第一項目標。專家指出，如果你習慣休閒散步的方式，那麼可以透過加快步伐，在斜坡上行走，在不同的地形上行走，或是增加重量等方式，增加運動強度以達到中等範圍。

然而，走路並無法滿足肌力訓練的要求，因為走路僅有低強度的負重運動，但並未真正鍛鍊到其他肌肉群。事實上，肌力訓練還具有許多額外的健康益處，例如降低受傷風險以及提高活動能力和靈活性。

如何讓走路成為運動的一部分？

為了讓走路成為「中等強度」的鍛煉，你需要比隨興散步時更有意識地移動，例如以時速6公里的速率快走便屬於中等強度的活動。

若你無法判斷是否處於中等強度範圍，最佳方法是走路時進行談話測試。根據台灣衛福部國民健康署的資料，中等強度即持續從事10分鐘以上還能順暢地對話，但無法唱歌。這類活動會讓人覺得有點累，呼吸及心跳比平常快一些，也會流一些汗。

此外，你還需要考慮自己的身體形式。專家建議，走路時專注於保持挺直和讓腹部參與其中，並且收緊臀部，同時讓手臂自然擺動，而不是過度擺動。特別是當增加強度時，向前傾可能導致背部疼痛。

整體而言，將走路作為運動可能只需要稍微改變方式即可。

心臟病 中風 WHO

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