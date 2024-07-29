肩關節囊擴張術 婦人五十肩不「卡關」

醫師羅嘉元替患者施行「超音波導引肩關節囊擴張術」。(圖／羅嘉元提供)

台灣一名40多歲廖姓婦人是菜販，長時間搬運重物，近幾個月出現肩關節 疼痛。起初不以為意，休息一段時間症狀未改善，到診所求診被診斷為肩關節囊沾黏（俗稱五十肩），嘉義市祥太醫院復健科主任羅嘉元為廖婦安排肌肉骨骼超音波檢查，施行「超音波導引肩關節囊擴張術」後，廖婦肩關節活動度顯著進步，重回工作崗位。

廖婦接受幾個月傳統復健療程，服用消炎止痛藥物，是肩痛狀況仍然無好轉，肩關節活動度逐漸變小，晚上睡覺時甚至會痛醒，連穿脫衣服都需要家人幫忙，嚴重影響日常生活。

羅嘉元說，五十肩醫學名稱為「沾黏性肩關節腔炎」，由於肩關節囊發炎黏連導致的肩部疾患。五十肩好發於40至60歲之間，女性多於男性。造成五十肩原因包括長時間過度使用導致，如肩關節炎、肌腱炎；外傷造成，如骨折、韌帶或肩部旋轉肌肌腱斷裂；其他疾病引起，如頸椎病變、腦中風 、糖尿病、甲狀腺疾病。

五十肩常見的症狀包括肩部活動範圍受限制、肩膀持續疼痛及夜間無法朝疼痛側手臂方向側睡。民眾若有上述症狀，可透過復健科醫師完整的理學檢查及影像學檢查找出造成五十肩的原因，再根據其原因做適當的治療。包括口服消炎止痛藥物治療、物理治療和運動治療。

羅嘉元建議，如果接受傳統保守治療後沒有顯著進步，可以安排超音波導引肩關節囊擴張術。高解析度超音波優點，可清楚看見神經、肌肉、肌腱及韌帶等結構；沒有輻射暴露的疑慮；取得方便；可以做即時性動態檢查且同時施行治療。透過高解析度超音波，可以清楚看到肩關節構造。