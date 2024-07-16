資深男星1疾病「連進食都難」 他感嘆幾乎剝奪做人權利

資深演員庹宗華曾深受牙周病所苦。(記者賴昀岫／攝影)

一刷牙就流血、嘴巴發出異味，可能是牙周出問題！據統計，台灣成人牙周病盛行率高達8成，並以50至64歲為高峰，資深演員庹宗華也曾飽受牙周病之苦，甚至一度連進食都困難，只能吃稀飯等流質食物，「非常痛苦、生不如死，幾乎把做人的權利都剝奪掉了」，不過在治療後已可正常進食，他也決定戒菸，維護身體健康。

衛福部調查指出，台灣成人牙周病盛行率高達8成，其中竟有超過半數處於嚴重狀態，統計50至64歲族群是好發率最高的年齡層，罹病風險是18至34歲族群的近7倍，原因多來自於長期累積的口腔問題或不自覺而忽略就醫。

資深演員庹宗華也曾深受牙周病所苦，他今分享，自己平常工作忙又必須到處跑，當牙齒有問題就很難好好治療，疼痛加上治療時的機械聲，也讓他對於看牙感到相當緊張，但牙周病嚴重到不解決不行，因為已經不能進食，只能吃稀飯等流質食物，這是相當痛苦的。

一日三餐，一但口腔發生問題是非常痛苦的，「生不如死，幾乎把做人的權利都剝奪掉了，」庹宗華說，醫師在治療過程中不斷要他放鬆，因為檢查後發現牙周問題相當嚴重，甚至後方的幾顆牙也掉了，以前還有些口腔異味問題，他一度以為是火氣大或腸胃問題。

庹宗華指出，一開始醫師告訴他，治療時清除的肉會再長出來，他還不太相信，但目前已慢慢恢復，終於又能吃喜歡的東西，而他也戒掉長期的菸癮，呼籲民眾出現牙周問題還是要盡速檢查。

開業牙醫師曹皓崴指出，牙周病主因為口腔清潔不足，導致細菌、食物殘渣堆積在牙齒與牙齦接縫處，形成牙菌斑，若不定期刷牙、使用牙線或接受專業的洗牙治療，可能就會引發牙齦發炎，進而發展成牙周病，如果發現牙齦發紅、發熱、浮腫、疼痛，就應當心是牙周病的前兆，要盡速求診。

曹皓崴表示，牙周病除了會讓牙齒搖晃掉落、影響美觀外，發生心臟病 、中風 的機率也是一般人的2至3倍，罹患糖尿病的機率更高達一般人的7倍，此外，牙周病更與骨質疏鬆、呼吸道感染、肝臟病變有關，顯示牙周病不僅是口腔健康問題，更是全身健康的重要指標。

曹皓崴提醒，刷牙常見3大迷思，第一個就是「沒病當有病」，用很多牙間刷拼命刷，導致破壞牙周形狀；第二是刷太用力，把刷毛當成鋼刷，過度清潔導致牙齒破壞、牙齦萎縮，產生類似牙周病的破壞結果；最後一個是挑選刷毛太硬的牙刷，反而會刷傷牙齒，要避開這些問題，就可以讓牙周清潔有較好的結果。

許多民眾和庹宗華一樣，聽到牙醫師拿工具在口內動來動去的機械聲，就更不敢走進牙醫診所，更有不少患者誤以為，牙周病只能走上拔牙手術一路，遲遲不敢求診，最終淪為牙齒掉光、反而得花錢植牙的下場，其實現已有非手術性療程，利用高氧雷射技術與牙周組織再生治療，可以一次性、精準去除病灶。

針對治療後的維持或照顧，曹皓崴說，第一件事是治療後，要避免當初發生問題的原因，例如沒有勤於刷牙、未使用牙線等；第二是避免過硬或需要咀嚼的肉乾等食物；第三則需要定期回診追蹤，約每半年要回診一次。