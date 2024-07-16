我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

醫建議 旅行返家後不要立刻開行李箱收拾

大谷鐵口直斷 赫南德茲稱霸全壘打大賽道奇隊史第一人

從大便顏色了解腸胃道疾病 4顏色是「警訊」

健康醫療網／記者吳儀文報導
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

大便不只是身體排泄出來的廢物，從糞便的顏色中其實也可以推敲出可能的消化道疾病。正常的糞便顏色為何？哪些糞便顏色又是身體的警訊呢？台灣光田綜合醫院肝膽腸胃科主任陳俊欽一一說明。民眾在大號時也不妨觀察一下，了解自己的健康狀況。

為什麼大便會是黃棕色？ 醫：與「膽汁」有關

一般正常大便的顏色會呈現黃棕色、咖啡色，陳俊欽表示，這主要是因為「膽汁」，剛從肝臟製造出來的新鮮膽汁為黃棕色，之後會進入膽囊儲存，存積一段時間後會慢慢轉為綠色，最後經由膽管進入十二指腸、小腸，幫助消化分解脂肪。

但並不是所有膽汁最後都會進入大腸隨著糞便排出。陳俊欽指出，約有90%的膽汁會從小腸末端再吸收回肝臟，僅有10%的膽汁會進入大腸和未消化的食物混合，當食物顏色和這些黃棕色或帶點淺綠色的膽汁混在一起時，就會使糞便以黃棕色、咖啡色的顏色呈現。

大便顏色會受飲食影響 4顏色可能是身體警訊

由此可知，糞便其實有可能會因為吃下的食物、藥物等影響而有不同的顏色，如：使用鐵劑或吃大量黑芝麻、內臟／豬血湯等，可能會解出黑便；吃紅色火龍果，可能會解出鮮紅色的糞便。

不過，陳俊欽表示，如果排除食物、藥物等因素，大便呈現以下顏色時，就有可能是「疾病」，需要進一步檢查：

深綠色、墨綠色大便：

大便顏色愈綠，代表膽汁濃度愈高，這可能是小腸出問題，使得膽汁再吸收的量少、進入大腸的量高，如果又拉肚子伴隨右下腹疼痛，那腸發炎、腫瘤等都是可能的疾病，而最常見的原因就是「急性腸胃炎」，當小腸發炎時無法進行再吸收，就會使大便呈現深綠色、墨綠色。

灰白便：

與深綠色、墨綠色大便正好相反，大便呈現灰白色代表糞便中沒有膽汁，可能是通道阻塞導致膽汁無法進入十二指腸。如果有眼睛變黃、皮膚變黃、茶色尿等症狀，就是「阻塞性黃疸」，大多數都是因為「胰臟癌」、「膽管癌」所致，少數是因為「總膽管結石」造成阻塞性黃疸產生灰白便。

黑便：

大便如瀝青、柏油便，可能是「上消化道出血」，食道、胃、十二指腸出血都有可能使大便顏色變成黑色。主要是因為血液中的紅血球若遭到胃酸破壞，會釋放出鐵質，高濃度的鐵就會使大便呈現黑色。

鮮紅便：

若解出大便為鮮紅色，則有可能是「下消化道出血」。

除顏色外也要注意4情況 及早發現大腸癌風險

除了顏色之外，陳俊欽提醒，如果排便習慣改變、粗細／形狀改變、頻率改變、有裡急後重或解不乾淨的感覺等，很有可能是大腸癌的警訊，民眾應該要放在心上，及早就醫檢查，若早期發現大腸癌的前驅「大腸息肉」並進行切除，將可避免大腸癌風險。

陳俊欽也建議，年滿50歲的民眾應接受一次標準化大腸鏡檢查，平時也應多吃蔬菜水果、新鮮食材，避免高油脂類、西化飲食等，對腸道健康、預防保健才能更有幫助。

【本文授權轉載自健康醫療網

咖啡 便祕 腫瘤

上一則

天氣太熱、宅在家吹冷氣狂追劇？ 小心乾眼症上身

延伸閱讀

大腸癌開刀不到2個月 顧婕回診發現肝臟又冒水泡

大腸癌開刀不到2個月 顧婕回診發現肝臟又冒水泡
篩陽別只當痔瘡 快做大腸鏡檢查

篩陽別只當痔瘡 快做大腸鏡檢查
和小嬌妻結婚7年 洪榮宏變髮回春 自曝換2個老婆

和小嬌妻結婚7年 洪榮宏變髮回春 自曝換2個老婆
篩檢陽性誤以為「痔瘡」1年才做大腸鏡 晚期癌飆2.8倍

篩檢陽性誤以為「痔瘡」1年才做大腸鏡 晚期癌飆2.8倍

熱門新聞

超慢跑推廣人徐棟英（左二）。(記者蘇健忠／攝影)

跑友靠超慢跑半年減30公斤 達人4訣竅4回饋一次看

2024-07-13 02:40
開業營養師徐子雅表示，匯整藝人蔡依林過去受訪談及的瘦身方式，歸納出關鍵減重概念為「少吃會讓身體發炎的食物」。（本報資料照片）

減肥就是少吃？營養師整理蔡依林減重方式曝「1關鍵」

2024-07-13 17:24
過度使用漱口水，可能會刺激口腔黏膜，導致黏膜脫落或紅腫等；示意圖。(圖／123RF)

用完漱口水用清水？常見3大迷思

2024-07-09 02:00
69歲的周潤發喜愛跑步，日前他在中國北京朝陽公園跑步，同樣被民眾認出，大家也將合照分享到社群，但從照片中再次發現，他的手臂上出現幾顆突起物。台北長庚醫院皮膚外科副主任黃毓惠說，如果皮膚出現多發性的皮膚腫瘤，將以脂肪瘤最為常見。（取材自小紅書）

野生周潤發皮膚驚見多顆突起物 醫曝最有可能是這種瘤

2024-07-10 05:01
7月15日為初伏第一天，中國媒體提醒，一些不正確的養生觀念可能反而傷身。（中新社）

入伏多出汗可祛濕？多喝綠豆湯消水腫？小心養生變養病

2024-07-15 06:19
中醫師推薦薄荷泡水喝，潤喉止渴且清熱。（本報資料照片）

含糖飲料喝了更渴 中醫師：小心糖、奶讓身體發炎

2024-07-14 06:22

超人氣

更多 >
終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔

終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔
3星座是說謊大師 摩羯騙人超理性、他們最難看穿

3星座是說謊大師 摩羯騙人超理性、他們最難看穿
代理教師拚22年 55歲才考上「正式教師」

代理教師拚22年 55歲才考上「正式教師」
價錢貴50% 搭機買豪華經濟艙位值得嗎？

價錢貴50% 搭機買豪華經濟艙位值得嗎？
右耳纏繃帶 川普受訪：我本來應該已經死了

右耳纏繃帶 川普受訪：我本來應該已經死了