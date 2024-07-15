多汗少喝水恐傷腎 醫籲注意尿液顏色、補充水分

天氣炎熱，身體水分容易散失，若不注意補充水分，對腎臟將造成很大的傷害。（記者黃仲裕／攝影）

天氣炎熱，身體水分容易散失，若不注意補充水分，對腎臟將造成很大的傷害。腎臟科醫師提醒，若體內水分不足，腎臟沒有足夠的血液能夠灌流將毒素排出體內，會讓腎臟功能受損，而腎臟是沉默的殺手，當症狀出現時多已無可挽回。

台灣腎臟醫學會監事、高雄醫學大學附設中和紀念醫院腎臟內科主治醫師邱怡文表示，腎臟的排毒得透過血液灌流，腎臟過濾功能跟流量有關，因此當夏天氣候熱造成人體水分大量蒸散時，血流量下降，若沒有補充水分，便會導致腎臟負擔過大。

「腎臟病患者多有高血壓 共病，更要注意。」邱怡文指出，高血壓患者也受到氣候影響，夏天的血壓通常比冬天低，血壓過低對腎臟灌流也不好，因此特別提醒患者服用血壓藥之餘，也要注意血壓數據是否有過低；但千萬不要自行減藥，務必進行722血壓量測後，將記錄帶到診間和醫師討論。

民眾有個可以自行檢測 腎臟負擔是否過大的小方法。邱怡文建議，民眾夏天務必注意水分補充，一旦發現自己小便時的顏色「偏黃」、「偏深」可能就是水分不足，就像是起床第一泡尿，因為睡眠無法補充水分，加上濃縮後，尿液呈現偏黃色；但若非起床第一泡尿，尿液顏色卻偏深、偏黃，就得要趕緊補充水分。

「慢性腎臟病是沉默的殺手。」邱怡文提醒，目前統計中約有12至13%的成年人患有慢性腎病，年紀大隨著三高 增加比例隨之上升，若有抽菸、飲酒、肥胖者則更高，但腎功能從100分降到20分身體都不會有感覺，可能直到降到5分，才出現症狀，但到時已經得透過洗腎才能夠解決了。

邱怡文表示，三高、肥胖、抽菸、飲酒或有家族史的民眾都屬於高風險族群，務必做好定期腎臟篩檢，為自身腎臟健康把關。