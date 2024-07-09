心臟好不好 可看「耳朵、印堂、山根、唇舌」4部位

醫師提醒，心臟若出現病徵，從耳朵、印堂、山根、唇舌等四大部位能發現到心臟的異狀；示意圖。(圖／123RF)

心臟為人體重要器官之一，一旦出現病徵，其實從耳朵、印堂、山根、唇舌等4大部位是能發現到心臟的異狀。中醫師吳宛容表示，從面相上可以藉由中醫的望診，觀察心血管系統的好壞，及心臟功能的穩定。

冠心溝、懸針紋要注意

吳宛容說，一個人的疾病狀況可以透過望、聞、問、切四診來判斷，以心臟衰竭為例，患者通常會出現杵狀指，意即手指或足趾末端明顯增生、肥厚，呈現杵狀般膨大，就如同鼓棒末端，使得指（趾）端背面的皮膚與指（趾）甲構成的基底角等於或大於180度。其發生原因在於肢體末端缺氧，讓細胞認為生存受到威脅，所以造成局部組織增生，導致壓迫到原有的手指外觀。

民眾要從面相判斷心臟的健康，吳宛容指出，首要觀察耳朵，當心臟冠狀動脈硬化導致供血不足時，耳垂組織會萎縮，進而出現一條由內上方延伸至外下方的凹陷線條，中醫稱之「冠心溝」。若觀察到耳垂有「單耳不完全」的摺線，屬於較不嚴重的狀況，其次為單耳完全性摺痕，最嚴重的是兩耳完全性對角摺線，顯示患有心臟疾病的機率最高。

第二個要觀察的位置為印堂，吳宛容說，通常印堂光澤平滑、沒有紋路是健康之相，但是當印堂產生縱紋，好像懸著一根針，中醫望診稱之為「懸針紋」，無論在印堂中央或兩側，這類人心情通常不開朗，胸口也會憋悶，呼吸不順暢，心肺的循環也會有問題。

山根也是觀察重點之一，吳宛容解釋，山根位於兩眼內側眼頭之間的鼻梁低處，是鼻子開始要隆起的地方，山根低陷或出現橫向細紋，表示身心壓力大，波動的情緒容易導致血壓起伏不定，上了年紀容易有心臟血管問題。

另外，從中醫看來，唇舌的健康很重要，當舌面或舌邊出現暗斑，捲起舌頭，舌下的靜脈色暗、腫起，甚至彎曲、唇色暗沉等，都是氣血瘀滯的現象。

日常保健可按摩3穴道

中醫通常觀察到異常徵兆，都會建議患者前往醫院，由心臟專科醫師進行檢查以防範未然。吳宛容強調，中醫看的是氣血，當心臟專科醫師沒有檢查到異狀，就是屬於中醫的氣病，這時中醫就扮演著重要角色，可預防心血管走向崩壞的情況發生；當西醫檢查到心電圖異常、心肌缺氧、心血管阻塞，這時就是中醫所謂的血病，建議中西醫併治，以預防心肌梗塞發生。

此外，民眾日常可以按摩3個穴位，以加強心臟保健：

隱白穴： 隱白穴位於左右腳拇指指甲根部處，屬於「脾經」的出發點，因此刺激隱白穴有「活血」效果，能提高血液流量及質量，有助於提高血管彈性，使全身的氧氣、營養更能在體內順暢循環。

復溜穴：高血壓 會帶給心臟相當大負擔，而刺激位於小腿內側的「復溜」穴能提高水分代謝，具有降低血壓效果。透過按壓刺激復溜穴，能讓身體水分更容易排出，改善水腫，進而使血壓接近正常、減輕心臟負擔。

內關穴：內關穴對心律不整有良好的改善效果，還能調整橫膈膜柔軟度、防止呼吸過淺，能降低心律不整的風險。內關穴意為內臟的關口，具有調節內臟、安定身心效果，能幫助提高內臟血液流動，也對改善心悸很有效。

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