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水果放幾天 果蠅滿屋子亂竄 4招除害

廖靜清
專家提醒，果蠅的嗅覺很敏銳，遠遠地就能聞到食物發酵的味道，例如廚餘、腐壞水果、髒亂水槽等；示意圖。（圖／123RF）
專家提醒，果蠅的嗅覺很敏銳，遠遠地就能聞到食物發酵的味道，例如廚餘、腐壞水果、髒亂水槽等；示意圖。（圖／123RF）

天氣炎熱，蚊蟲多了起來，家中果蠅大軍入侵，停在水果、菜渣上，一伸手就散開亂飛，相當擾人。台灣台安醫院感染科主任楊祖光表示，果蠅是生活中的潛在危害，不僅影響衛生，也跟蒼蠅一樣會傳播細菌。當停在食物上時，會「邊吃，邊產卵」，這也是為什麼果蠅除不完的原因。

有些民眾疑問：家中明明沒有果蠅，怎麼會突然冒出來？楊祖光說，因為買來的水果，表皮沒有清潔過，已經夾帶著果蠅卵，會經過10天左右的時間孵化，所以水果在家中放置一陣子後，就開始成群飛舞。

想要杜絕惱人的蟲害，楊祖光強調，一定要注意「清潔」，水果買回家立即放進冰箱保存。吃剩的果皮、菜渣、廚餘要放在有蓋子的垃圾桶，避免食物殘渣的氣味引來果蠅。

想要徹底消滅果蠅，可以掌握牠們的生活習性與繁殖特點；果蠅喜歡溫暖潮濕的環境，特別是廚房，其大量出沒的原因，通常是食物引起。台灣林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈分享滅果蠅的方法，從清潔環境、密封容器、果蠅餌劑、食材保存這4招下手，告別讓人心煩的果蠅。

清潔環境

保持環境乾淨是預防果蠅入侵的首要之道，在煮飯或用餐後，確實擦乾淨檯面，不要讓食物湯汁留在桌面上，成了果蠅的食物來源。夏季是果蠅繁殖高峰期，更要定期做好環境清潔，養成隨手清潔最佳。

密封容器

果蠅的嗅覺很敏銳，遠遠地就能聞到食物發酵的味道，例如廚餘、腐壞水果、髒亂水槽等。如果廚餘或垃圾沒有每天倒掉，一定要在垃圾桶加蓋，防止果蠅趁虛而入。另外，可以在廚餘上灑些鹽，避免廚餘發臭。

果蠅餌劑

利用醋、精油、香草等果蠅討厭的味道，在廚房滴一些薄荷精油，或是在碗中倒入白醋，形成一道天然的防線，減少果蠅進入家中的機會。或是在容器底部放點稀釋的醋、水果、糖水，自製易入難出的果蠅陷阱。

食材保存

蔬果買回家要盡快吃完，若水果剛買回家還沒有要馬上吃，可以先用廚房紙巾包裹，套上塑膠袋後放進冰箱保存。水果若放在室溫下，發酵的味道會吸引果蠅，夏日蔬果食材不易久放，採購前要斟酌量。

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