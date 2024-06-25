減重打「瘦瘦針」甩肉 吐到胃疝脫食道出血

俗稱「瘦瘦針」的糖尿病治療針劑，可能會引起噁心和嘔吐等副作用。(本報資料照片)

俗稱「瘦瘦針」的糖尿病治療針劑，令許多減重 族趨之若鶩，同時也是糖尿病患者控制血糖的用藥之一，不過千萬別輕忽副作用。醫師今表示，最近臨床出現一名患者，因為糖尿病控制血糖而施打瘦瘦針，卻出現「嚴重噁心嘔吐」症狀，吐到「胃疝脫」甚至食道出血，無法進食。

瘦瘦針（GLP-1受體促效劑）作為腸泌素類藥物主要作用機制就是，促進胰島素分泌、抑制昇糖素、減緩胃排空，及抑制食慾。

台灣台北市立聯合醫院中興院區整合醫學照護科主治醫師姜冠宇表示，臨床上遇到一名個案，施打兩、三次後嚴重併發嘔吐連續一個月，照胃鏡發現，吐到胃疝脫，就是嘔吐到胃凸到橫膈膜的位置，導致更容易胃食道逆流，並且食道裂出血，已無法吃東西只能住院持續觀察，連續就醫都難以改善。

姜冠宇說，瘦瘦針的臨床試驗顯示約有5%至9.2%的患者會發生噁心和嘔吐，數字看來無感，但真的產生副作用的個案中其實相當可怕，就算老藥新用也難免還是會有較為敏感，反應比較強烈的使用者。