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長年「壓力大」慢性偏頭痛上身 她施打肉毒桿菌成功洩壓

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

台灣一名38歲張姓理專長年專注看盤追蹤飆股，每天承受龐大身心壓力，自20歲起出現偏頭痛的症狀，於10年前開始惡化，發作次數變多、且噁心嘔吐及畏光症狀也漸趨明顯。隨著服藥次數愈來愈頻繁，效果卻愈來愈差且頭痛逐漸轉變為每天發作，就醫檢查後診斷為「慢性偏頭痛合併藥物過度使用頭痛」。經建議採取口服藥物預防藥物合併注射肉毒桿菌素後，症狀大幅改善，讓她笑說「感覺換了一顆頭」。

偏頭痛吃藥已無效 使用肉毒桿菌治療

台灣亞洲大學神經內科主治醫師敖瑀表示，偏頭痛初次發作通常會在15至24歲之間，而在35至45歲時發作頻率最高，女性患者又比男性患者多二至三倍；據統計，國內約有兩百萬名偏頭痛患者。其中，不少患者嚴重到每個月頭痛達15天以上，合併出現單側、博動性、噁心嘔吐、畏光、怕吵等症狀，符合「慢性偏頭痛」的診斷條件。

由於現在止痛藥取得方便，有許多患者出現過度使用止痛藥的情況。敖瑀表示，若經詳細問診及神經學檢查後，診斷為慢性偏頭痛，會先開立口服預防藥物，並建議紀錄頭痛日誌，若一個月後頭痛天數明顯改善、但每月還是超過15天，持續三個月後因符合健保使用肉毒桿菌素注射治療條件，便可申請健保給付注射。

抑制頭痛訊號 治療安全性高

敖瑀指出，肉毒桿菌素具有抑制神經傳導物質釋放的效果，能藉由降低偏頭痛相關之神經傳導物質釋放，抑制頭痛訊號傳遞，臨床研究皆已證實其療效及安全性。醫師會依照臨床試驗之標準流程，在患者前額、頭皮及肩頸等31個位置注射。每三個月注射一次，在三次治療之後，約有七成患者能達到每個月頭痛天數降低一半的效果，若持續接受注射，頭痛天數也能持續減少。

敖瑀提醒，目前除了口服預防藥物之外，亦有許多新型治療偏頭痛的藥物，包含肉毒桿菌素，抑鈣激素相關肽單株抗體，都能讓頭痛頻率有效下降。敖瑀醫師呼籲偏頭痛患者若每個月頭痛超過四天，都可到神經內科門診諮詢，尋求有效治療，早日找回人生亮光。

【本文授權轉載自健康醫療網

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