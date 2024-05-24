達文西手術幫他減去40公斤 41歲男甩開糖尿病

醫師提醒，肥胖是糖尿病最大的危險因子，有男子接受達文西減重手術，一個月減重40公斤，因此甩開糖尿病；示意圖。（圖／123RF）

41歲鍾先生罹患糖尿病三年，體重達113公斤、身體質量指數（BMI）42，也引發睡眠呼吸中止症，影響白天精神狀況，一年前經由減重 手術減去40公斤，目前體重維持72公斤，術後糖化血色素從原先的7.2%降至5.8%（正常值4至6%），無需再使用糖尿病藥物。

肥胖是糖尿病最大的危險因子，台灣中國醫藥大學新竹附設醫院減重外科醫師李威傑表示，肥胖控制對於糖尿病治療扮演關鍵角色，亞洲人BMI≧25視為肥胖症，BMI≧27.5者建議執行代謝減重手術。因此鍾先生接受達文西減重手術，一個月減重40公斤，並且甩開糖尿病。

李威傑指出，近年以減重手術治療糖尿病，是醫學科技的重大突破。目前減重手術主要為胃縮手術和胃繞道手術兩種，胃縮手術時間約40分、傷口3公分，胃繞道手術時間約1小時20分、傷口1.2公分，住院皆為一至二周；若是採行達文西減重手術，則可縮短手術時間，傷口0.8公分，住院兩晚可出院。不過，若是心臟衰竭、洗腎等內科疾病嚴重患者，並不適合施行減重手術。

李威傑提醒，由於減重手術是胃腸道手術，因此術後必須修正飲食生活習慣，尤其抽菸患者術後要留意胃潰瘍問題，平時飲食避免太油膩，吃東西要細嚼慢嚥。